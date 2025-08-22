Nueve pacientes corresponden al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria y ocho al Hospital Juan Carlos I; diez ya han superado la infección

Imagen de archivo del servicio de cocina del Hospital Insular y Materno Infantil de Gran Canaria

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias informó este viernes de que el brote de salmonella que se investiga en Gran Canaria ha afectado hasta el momento a diecisiete personas, todas ellas con cuadros clínicos gastrointestinales.

De los afectados, nueve son pacientes del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria y ocho del Hospital Juan Carlos I. De ellos, tres ya han recibido el alta hospitalaria y otros siete han superado los síntomas de la toxiinfección y cuentan con el alta epidemiológica, aunque permanecen ingresados debido a sus patologías previas y no por la infección.

Desde la aparición de los primeros casos, la Dirección General de Salud Pública y la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular – Materno Infantil activaron los protocolos de actuación, analizando muestras de alimentos y de pacientes para identificar el origen del brote. El servicio de Cocina del Complejo Hospitalario, que también atiende al Juan Carlos I, inmovilizó los alimentos sospechosos para evitar nuevas infecciones.

Actualmente se está a la espera de los resultados definitivos de las analíticas, mientras se mantiene en marcha el informe epidemiológico. La Unidad de Vigilancia Epidemiológica continúa con el seguimiento de los casos y no descarta que puedan aparecer más personas afectadas.