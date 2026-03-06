Bruselas busca identificar las prioridades clave para las islas de la UE, evaluar el funcionamiento de las políticas y la legislación europea ya existentes

La Comisión Europea ha abierto una consulta pública para recabar aportaciones que ayuden a diseñar una nueva estrategia europea para las islas, con la que pretende reforzar la resiliencia y la competitividad de estos territorios y abordar los desafíos económicos y sociales específicos a los que se enfrentan.

Archivo RTVC.

La convocatoria, abierta durante cuatro semanas y accesible hasta el 1 de abril, invita a ciudadanos, empresas, autoridades locales y regionales, organizaciones de la sociedad civil y expertos –especialmente de territorios insulares— a compartir su opinión sobre los principales problemas que afectan a estas comunidades.

Prioridades clave

Con esta iniciativa, Bruselas busca identificar las prioridades clave para las islas de la UE, evaluar el funcionamiento de las políticas y la legislación europea ya existentes y explorar nuevas medidas que permitan responder mejor a las necesidades de estos territorios.

La futura estrategia pretende reforzar la capacidad de las islas para afrontar sus retos estructurales, como las limitaciones derivadas de su aislamiento geográfico, su menor tamaño económico o la dependencia de determinados sectores, factores que influyen en su desarrollo y competitividad.

Revisión intermedia

La Comisión también prestará especial atención a los jóvenes, con el objetivo de garantizar que las islas sigan siendo lugares atractivos para vivir y trabajar y evitar la pérdida de población en estos territorios.

La iniciativa fue anunciada en la revisión intermedia de la política de cohesión presentada el 1 de abril del año pasado y volvió a destacarse en el Pacto Europeo por los Océanos anunciado el pasado mes de junio, donde la Comisión avanzó su intención de elaborar una estrategia específica para las regiones insulares de la UE.