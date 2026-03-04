La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria reclama financiación directa para afrontar retos clave como la vivienda o la transición ecológica

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, ha intervenido este miércoles en el Parlamento Europeo de Bruselas durante el 170º Pleno del Comité Europeo de las Regiones. En este foro comunitario, la regidora ha defendido que el nuevo Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea debe reforzar el papel de las ciudades y regiones en el diseño y ejecución de los fondos europeos.

Carolina Darias defiende en Bruselas un mayor peso de las ciudades en los fondos europeos / Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

La regidora advierte de la necesidad de no debilitar las políticas de cohesión ni limitar la autonomía local con reformas centralizadas.

Capacidad real frente a los desafíos

Durante el debate, Darias ha subrayado que este presupuesto a largo plazo no es una simple cuestión técnica, sino que representa la capacidad real para responder a los desafíos que viven los distintos territorios. Por ello, ha demandado que el nuevo marco fortalezca el papel de los gobiernos locales y regionales, al ser las administraciones más cercanas a la ciudadanía.

La alcaldesa ha recordado que los ayuntamientos son los responsables directos de implementar políticas clave en ámbitos fundamentales como la transición ecológica, la cohesión social, la vivienda, la digitalización y la gestión de emergencias. Darias ha afirmado que las ciudades son los espacios por excelencia para la convivencia, por lo que el presupuesto europeo debe estar siempre al servicio de las personas.

Protección de la cohesión y la autonomía

En su calidad de miembro del Comité Europeo de las Regiones, la regidora ha advertido de la importancia de no debilitar la política de cohesión. Asimismo, ha rechazado que estas ayudas económicas se condicionen en exceso a reformas centralizadas que puedan acabar limitando la autonomía local.

Para evitar esta situación, Darias ha señalado la necesidad de simplificar el acceso a los fondos y garantizar una financiación directa para las ciudades. Además, ha reclamado que los nuevos instrumentos financieros no sustituyan a las subvenciones tradicionales, especialmente cuando estas resultan imprescindibles para apoyar a los territorios con mayores vulnerabilidades.

En su conclusión, ha remarcado que el futuro de Europa se construye directamente en sus ciudades y regiones, instando a que el nuevo Marco Financiero Plurianual haga posible esa realidad.