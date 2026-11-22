Consulta el horario del Burgos CF vs Albacete, las alineaciones y el minuto a minuto en directo del partido de la J15 de LaLiga Hypermotion 26-27

El Burgos CF vs Albacete se juega este domingo 22 de noviembre a las 20:00 horas (hora canaria; las 21:00 en la Península) en el estadio municipal de El Plantío, en la jornada 15 de LaLiga Hypermotion. En rtvc.es puedes seguir el minuto a minuto en directo.

Burgos CF vs Albacete J15 de LaLiga Hypermotion 26-27

Cómo llegan el Burgos y el Albacete al encuentro

El Burgos CF y el Albacete llegan a este partido de LaLiga Hypermotion con situaciones muy diferentes en la clasificación. El conjunto burgalés ocupa la sexta posición, con 24 puntos, en puestos de playoff de ascenso, mientras que los manchegos son decimonovenos, con 13, en zona de descenso.

El Burgos ha disputado 14 partidos, con siete victorias, tres empates y cuatro derrotas. Su balance es de 20 goles a favor y 17 en contra (+3). Los de Sergio Francisco atraviesan una buena dinámica, con tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco compromisos ligueros.

Por su parte, el Albacete ha jugado también 14 encuentros, con cuatro victorias, un empate y nueve derrotas. El conjunto manchego acumula 14 goles a favor y 24 en contra (-10). Aunque ha mejorado sus resultados en las últimas jornadas, continúa entre los cuatro últimos clasificados.

El Burgos presenta una media de 1,4 goles por partido, frente a un tanto por encuentro del Albacete. Los locales también destacan por su mayor solidez defensiva, con 17 goles encajados, mientras que los manchegos han recibido 24.

Con once puntos de diferencia en la clasificación, el encuentro enfrenta a un Burgos que busca consolidarse en los puestos de promoción contra un Albacete que necesita sumar para salir del descenso.

Últimos enfrentamientos

El Burgos llega al encuentro después de perder por 3-1 ante el Leganés el pasado 13 de noviembre. El conjunto burgalés vio interrumpida una buena racha de resultados, aunque se mantiene entre los seis primeros clasificados.

Una semana antes, el Burgos consiguió una victoria por 2-1 frente al Celta Fortuna. Anteriormente, había empatado 1-1 contra el Castellón y derrotado al FC Andorra por 2-3 a domicilio.

También consiguió imponerse por 1-0 al Sabadell, por lo que acumula tres victorias en sus últimos cinco partidos de Liga. Los de Sergio Francisco buscarán recuperar las buenas sensaciones ante su afición.

Por su parte, el Albacete llega después de ganar por 1-0 al Celta Fortuna el pasado 16 de noviembre. El conjunto manchego consiguió tres puntos importantes en su lucha por la permanencia, gracias a un gol en propia puerta de Anxo Rodríguez.

El equipo dirigido por Joseba Etxeberria ha mostrado una mejoría respecto al complicado inicio de temporada. Sin embargo, necesita mantener esa reacción para abandonar las posiciones de descenso.

Sobre los enfrentamientos directos, ambos equipos se vieron las caras por última vez el 4 de abril de 2026. En aquella ocasión, el Burgos consiguió imponerse por 2-3 en el Carlos Belmonte.

En el encuentro anterior, disputado el 8 de diciembre de 2025, el Albacete logró una victoria por 0-1 en El Plantío. Durante la temporada 2024-2025, el Burgos ganó por 1-0 en casa, mientras que los manchegos se impusieron por 2-0 en su estadio.

El historial reciente refleja una notable igualdad entre ambos conjuntos. En sus últimos ocho enfrentamientos de LaLiga Hypermotion, cada equipo ha conseguido tres victorias y se han registrado dos empates.

El partido de este domingo enfrenta a un Burgos que intentará hacerse fuerte en El Plantío contra un Albacete necesitado de puntos. Los locales buscarán mantenerse en la zona de playoff, mientras que los visitantes tratarán de prolongar su reacción para acercarse a la permanencia.

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