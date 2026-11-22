Consulta el horario del Girona FC vs SD Eibar, las alineaciones y el minuto a minuto en directo del partido de la J15 de LaLiga Hypermotion 26-27

El Girona FC vs SD Eibar se juega este domingo 22 de noviembre a las 17:30 horas (hora canaria; las 18:30 en la Península) en el estadio de Montilivi, en la jornada 15 de LaLiga Hypermotion. En rtvc.es puedes seguir el minuto a minuto en directo.

Girona FC vs SD Eibar J15 de LaLiga Hypermotion 26-27

Cómo llegan el Girona y el Eibar al encuentro

El Girona FC y la SD Eibar llegan a este partido de LaLiga Hypermotion empatados a 24 puntos en la clasificación. El conjunto catalán ocupa la cuarta posición, mientras que los armeros son quintos, ambos en puestos de playoff de ascenso.

El Girona ha disputado 14 partidos, con siete victorias, tres empates y cuatro derrotas. Su balance es de 24 goles a favor y 13 en contra (+11). Los catalanes han conseguido tres victorias en sus últimos cinco compromisos ligueros, aunque también han sufrido dos derrotas.

Por su parte, el Eibar ha jugado 13 encuentros, uno menos que su rival, y suma siete victorias, tres empates y tres derrotas. El conjunto vasco acumula 22 goles a favor y 15 en contra (+7). Los armeros buscan consolidarse entre los primeros clasificados y aprovechar el partido pendiente para acercarse a los puestos de ascenso directo.

Ambos equipos presentan una media ofensiva de 1,7 goles por encuentro. Sin embargo, el Girona destaca por su solidez defensiva, con solo 13 tantos encajados en 14 jornadas, frente a los 15 que ha recibido el Eibar en 13 partidos.

Con los dos equipos empatados a puntos, el encuentro supone un duelo directo en la zona alta de la clasificación. Una victoria permitiría a cualquiera de los dos reforzar su posición en la lucha por el ascenso.

Últimos enfrentamientos

El Girona llega al encuentro después de conseguir una importante victoria por 1-2 ante el Real Oviedo el pasado 14 de noviembre. El conjunto catalán logró imponerse a domicilio y recuperar sensaciones tras dos derrotas consecutivas.

Anteriormente, los gerundenses habían perdido por 0-1 ante el Almería en Montilivi y por 1-0 frente a la Real Sociedad B. Sin embargo, antes de esos tropiezos habían conseguido dos triunfos contundentes: 5-1 frente al Celta Fortuna y 2-0 ante el FC Andorra.

Por su parte, el Eibar llega después de empatar 1-1 en su último compromiso liguero. El conjunto armero se adelantó con un tanto de Guruzeta en el minuto 62, pero encajó el empate en el minuto 75.

Los vascos también empataron 1-1 en su anterior encuentro liguero, gracias a un tanto de Pejiño. Además, consiguieron una victoria por 0-3 frente al Pamplona en la Copa del Rey el pasado 10 de noviembre.

En cuanto a los enfrentamientos directos, Girona y Eibar no se miden en LaLiga Hypermotion desde la temporada 2021-2022, cuando protagonizaron una eliminatoria de semifinales del playoff de ascenso.

En el partido de ida, disputado el 2 de junio de 2022, el Eibar se impuso por 0-1 en Montilivi. Sin embargo, el Girona consiguió remontar la eliminatoria en Ipurua, donde ganó por 0-2 el 5 de junio y obtuvo el pase a la final.

Durante la fase regular de aquella temporada, el conjunto armero también había ganado los dos enfrentamientos: 4-2 en Ipurua y 0-1 en Montilivi.

El partido de este domingo supone el reencuentro de dos equipos que aspiran a regresar a Primera División. El Girona buscará aprovechar el factor campo para mantenerse por delante de su rival, mientras que el Eibar intentará sumar una victoria que le permita escalar posiciones.

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