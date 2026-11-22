Consulta el horario del Celta Fortuna vs Real Valladolid, las alineaciones y el minuto a minuto en directo del partido de la J15 de LaLiga Hypermotion 26-27

El Celta Fortuna vs Real Valladolid se juega este domingo 22 de noviembre a las 17:30 horas (hora canaria; las 18:30 en la Península) en el estadio Abanca Balaídos, en la jornada 15 de LaLiga Hypermotion. En rtvc.es puedes seguir el minuto a minuto en directo.

Celta Fortuna vs Real Valladolid CF J15 LaLiga Hypermotion

Cómo llegan el Celta Fortuna y el Real Valladolid al encuentro

El Celta Fortuna y el Real Valladolid llegan a este partido de LaLiga Hypermotion separados por cinco puntos en la clasificación. El conjunto vallisoletano ocupa la duodécima posición, con 18 puntos, mientras que el filial gallego es decimoséptimo, con 13.

El Celta Fortuna ha disputado 14 partidos, con tres victorias, cuatro empates y siete derrotas. Su balance es de 19 goles a favor y 26 en contra (-7). Los vigueses atraviesan una dinámica negativa, con dos empates y tres derrotas en sus últimos cinco compromisos ligueros.

Por su parte, el Real Valladolid ha jugado también 14 encuentros, con cinco victorias, tres empates y seis derrotas. El conjunto blanquivioleta acumula 22 goles a favor y 21 en contra (+1). Los vallisoletanos han conseguido dos victorias en sus últimas cinco jornadas, aunque llegan después de encadenar dos derrotas.

El Valladolid presenta una media de 1,6 goles por partido, frente a los 1,4 del Celta Fortuna. Los visitantes también cuentan con un balance defensivo más favorable, mientras que el filial gallego encaja una media de 1,9 tantos por encuentro.

Con cinco puntos de diferencia, el partido enfrenta a un Valladolid que busca acercarse a la zona alta contra un Celta Fortuna que necesita alejarse del descenso. Una victoria permitiría a los gallegos ganar posiciones, mientras que los visitantes intentarán recuperar terreno tras sus últimos tropiezos.

Últimos enfrentamientos

El Celta Fortuna llega al encuentro después de perder por 1-0 ante el Albacete el pasado 16 de noviembre. El conjunto gallego tampoco consiguió puntuar en la jornada anterior, cuando cayó por 2-1 frente al Burgos.

Anteriormente, el filial vigués empató 2-2 ante el Córdoba, sufrió una contundente derrota por 5-1 frente al Girona y firmó un empate 1-1 contra el CD Tenerife.

Estos resultados dejan al Celta Fortuna con cinco jornadas consecutivas sin conocer la victoria. El equipo buscará aprovechar su regreso a Balaídos para romper esta dinámica y mejorar su situación en la clasificación.

Por su parte, el Real Valladolid llega después de perder por 0-1 ante el Castellón el pasado 14 de noviembre. Los blanquivioletas cedieron los tres puntos en el José Zorrilla tras encajar un gol en el rechace de un penalti.

El conjunto vallisoletano había conseguido anteriormente dos victorias consecutivas, pero las derrotas de las últimas jornadas han frenado su progresión. Los visitantes buscarán recuperar la regularidad para acercarse a los puestos de promoción de ascenso.

En cuanto a los enfrentamientos directos, será el primer duelo entre el Celta Fortuna y el Real Valladolid en LaLiga Hypermotion. El filial gallego y el primer equipo vallisoletano no cuentan con precedentes recientes en esta competición.

El encuentro supone, además, una oportunidad para el Celta Fortuna de medirse a un histórico del fútbol español ante su afición. Los vigueses buscarán aprovechar el factor campo frente a un Valladolid que parte con ventaja en la clasificación.

El partido de este domingo enfrenta a dos equipos necesitados de puntos, aunque con objetivos diferentes. El Celta Fortuna intentará alejarse de los puestos de descenso, mientras que el Real Valladolid buscará recuperar las buenas sensaciones y acercarse a la zona de playoff.

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