Consulta el horario del Córdoba CF vs Real Oviedo, las alineaciones y el minuto a minuto en directo del partido de la J15 de LaLiga Hypermotion 26-27

El Córdoba CF vs Real Oviedo se juega este domingo 22 de noviembre a las 13:00 horas (hora canaria; las 14:00 en la Península) en el estadio Bahrain Victorious Nuevo Arcángel, en la jornada 15 de LaLiga Hypermotion. En rtvc.es puedes seguir el minuto a minuto en directo.

FC Córdoba vs real Oviedo J15 La Liga Hypermotion

Cómo llegan el Córdoba y el Real Oviedo al encuentro

El Córdoba CF y el Real Oviedo llegan a este partido de LaLiga Hypermotion separados por un solo punto en la clasificación. El conjunto asturiano ocupa la novena posición, con 21 puntos, mientras que los andaluces son décimos, con 20.

El Córdoba ha disputado 14 partidos, con seis victorias, dos empates y seis derrotas. Su balance es de 25 goles a favor y 25 en contra (0). El conjunto blanquiverde atraviesa una buena dinámica, con tres victorias y dos empates en sus últimos cinco compromisos ligueros.

Por su parte, el Real Oviedo ha jugado también 14 encuentros, con seis victorias, tres empates y cinco derrotas. Los asturianos acumulan 20 goles a favor y 18 en contra (+2). Su balance es de dos victorias, un empate y dos derrotas en las últimas cinco jornadas.

El Córdoba destaca por su capacidad ofensiva, con una media de 1,8 goles por partido, aunque también presenta dificultades defensivas. El Real Oviedo, en cambio, mantiene un balance más equilibrado entre goles marcados y encajados.

Con solo un punto de diferencia en la tabla, el encuentro enfrenta a dos equipos que buscan acercarse a los puestos de playoff de ascenso. Una victoria permitiría al Córdoba superar a su rival, mientras que el Oviedo intentará mantenerse por delante.

Últimos enfrentamientos

El Córdoba llega al encuentro después de empatar 3-3 ante el Mallorca el pasado 14 de noviembre. Una semana antes, el 7 de noviembre, consiguió una contundente victoria por 3-0 frente al Ceuta.

Anteriormente, el conjunto andaluz empató 2-2 ante el Celta Fortuna y derrotó al Eibar por 2-0. También consiguió una victoria a domicilio frente al Leganés (0-1). Estos resultados le permiten llegar al encuentro con cinco jornadas consecutivas sin conocer la derrota.

Por su parte, el Real Oviedo afronta el partido después de perder 1-2 ante el Girona el 14 de noviembre. La derrota se produjo en el estreno de Raúl González como entrenador del conjunto asturiano.

Una semana antes, el 7 de noviembre, el Oviedo había conseguido una victoria a domicilio frente al Cádiz (1-2). Los asturianos buscarán recuperar la regularidad y volver a sumar tres puntos tras su último tropiezo.

En cuanto a los enfrentamientos directos, ambos equipos se vieron las caras por última vez el 20 de abril de 2025, en un partido que terminó con empate sin goles (0-0) en El Arcángel.

En el encuentro anterior, disputado el 21 de diciembre de 2024, el Córdoba consiguió imponerse por 2-3 en el Carlos Tartiere.

El conjunto andaluz cuenta, además, con un historial favorable como local frente al Oviedo. En sus 17 enfrentamientos en Córdoba, los blanquiverdes han conseguido nueve victorias y seis empates, frente a dos triunfos asturianos.

El partido de este domingo enfrenta a un Córdoba que busca prolongar su buena racha contra un Real Oviedo que intentará reaccionar tras su última derrota y acercarse a los puestos de promoción.

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