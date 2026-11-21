Consulta el horario del Real Sociedad B CD vs Cádiz CF, las alineaciones y el minuto a minuto en directo del partido de la J15 de LaLiga Hypermotion 26-27

El Real Sociedad B CD vs Cádiz CF se juega este viernes 20 de noviembre a las 15:15 horas (hora canaria; las 16:15 en la Península) en el Estadio Zubieta, en la jornada 15 de LaLiga Hypermotion. En rtvc.es puedes seguir el minuto a minuto en directo.

Cómo llega el Real Sociedad B y el Cádiz al encuentro

El conjunto donostiarra afronta el encuentro desde la decimoctava posición de la clasificación, con 13 puntos después de 14 jornadas. Por su parte, el Cádiz CF ocupa el último puesto de la tabla, el vigésimo, con 11 puntos. La diferencia entre ambos es de solo dos puntos, por lo que el resultado puede tener consecuencias directas en la lucha por la permanencia.

El partido enfrenta a dos equipos con dificultades para encontrar regularidad durante el primer tramo de la competición. Los locales tratarán de aprovechar el factor campo para ampliar su distancia respecto a los puestos de descenso, mientras que el conjunto gaditano buscará una victoria que le permita cambiar su situación clasificatoria.

Últimos enfrentamientos

Los dos equipos ya se han enfrentado en dos ocasiones en LaLiga Hypermotion desde el regreso del filial donostiarra a la categoría. El balance reciente favorece a la Real Sociedad B, que consiguió una victoria y un empate frente al conjunto gaditano.

En el encuentro disputado el 23 de febrero de 2026, el Sanse se impuso por 0-2 en el campo del Cádiz CF. Anteriormente, el 7 de septiembre de 2025, ambos conjuntos firmaron un empate 3-3 en Zubieta.

Estos antecedentes añaden un punto de interés a un partido en el que los dos equipos necesitan los puntos para mejorar su situación en la clasificación.

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