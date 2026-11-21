Consulta el horario del FC Andorra vs Granada CF, las alineaciones y el minuto a minuto en directo del partido de la J15 de LaLiga Hypermotion 26-27

El CE Sabadell FC vs Granada CF se juega este sábado 21 de noviembre a las 13:00 horas (hora canaria; las 14:00 en la Península) en el Estadi de la Nova Creu Alta, en la jornada 15 de LaLiga Hypermotion. En rtvc.es puedes seguir el minuto a minuto en directo.

Cómo llegan el Sabadell y el Granada al encuentro

El Granada CF y el CE Sabadell llegan a este partido de LaLiga Hypermotion con realidades muy distintas en la clasificación. El Granada es 3.º con 26 puntos, en puestos de playoff de ascenso, y el Sabadell es 14.º con 18.

El Granada ha jugado 13 partidos, uno menos que su rival, y suma ocho victorias, dos empates y tres derrotas. Su balance de goles es de 21 a favor y 14 en contra (+7). Llega además con cinco victorias seguidas en sus últimos cinco partidos.

El Sabadell ha jugado 14 partidos y suma cuatro victorias, seis empates y cuatro derrotas, con 12 goles a favor y 13 en contra (-1). Su racha es la contraria: en sus últimos cinco partidos no ha ganado, con dos empates y tres derrotas.

Con ocho puntos de diferencia en la tabla y estas dos dinámicas, el partido enfrenta a un Granada en plena racha contra un Sabadell que necesita puntuar.

Últimos enfrentamientos

El CE Sabadell llega a su cita con el Granada tras una semana de contrastes. El 18 de noviembre ganó 0-3 en el campo del Utebo, un resultado que le da un respiro.

En LaLiga Hypermotion, sin embargo, no gana desde hace varias jornadas. El 15 de noviembre perdió 2-0 en el campo del Eldense. Una semana antes, el 9 de noviembre, empató 0-0 en casa ante la Real Sociedad B. El 31 de octubre cayó 2-1 en Albacete y el 25 de octubre empató 1-1 con el CD Tenerife en su campo.

Como local suma dos empates en esos partidos, y como visitante dos derrotas. En total, el Sabadell no ha perdido ni ganado más de un partido seguido en este tramo.

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