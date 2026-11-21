Consulta el horario del Castellón FC vs Eldense CF, las alineaciones y el minuto a minuto en directo del partido de la J15 de LaLiga Hypermotion 26-27

El Castellón FC vs Eldense CF se juega este sábado 21 de noviembre a las 17:30 horas (hora canaria; las 18:30 en la Península) en el Estadio Municipal Nuevo Pepico Amat, en la jornada 15 de LaLiga Hypermotion. En rtvc.es puedes seguir el minuto a minuto en directo.

Cómo llega el Castellón y el Eldense al encuentro

El CD Castellón ocupa la segunda posición de la clasificación con 30 puntos, después de disputar 13 encuentros. El conjunto castellonense presenta un balance de nueve victorias, tres empates y una derrota, con 24 goles a favor y solo cinco en contra. Su diferencia de goles es de +19 y acumula una buena dinámica de resultados, con tres victorias en sus últimos cinco partidos.

Por su parte, el CD Eldense se sitúa en la decimosexta posición con 17 puntos, tras 14 jornadas disputadas. El equipo suma cinco victorias, dos empates y siete derrotas, con 15 goles marcados y 19 encajados. Su diferencia de goles es de -4 y atraviesa una dinámica irregular, con tres derrotas en sus últimos cinco encuentros.

La diferencia entre ambos conjuntos es de 13 puntos, aunque el Castellón ha disputado un partido menos que el Eldense.

Últimos enfrentamientos

Los últimos enfrentamientos entre el CD Castellón y el CD Eldense reflejan un balance favorable al conjunto castellonense. En los cinco precedentes más recientes, el Castellón ha conseguido tres victorias y dos empates, mientras que el Eldense no ha logrado imponerse.

El último duelo, disputado el 18 de mayo, terminó con empate (1-1). Anteriormente, el Castellón se impuso por 2-3 en el campo del Eldense el 6 de octubre y consiguió dos victorias más en casa, por 2-0, en los encuentros del 12 de febrero y el 20 de abril. El otro precedente terminó también en tablas (1-1), el 30 de octubre.

En total, el CD Castellón ha marcado nueve goles frente a los cuatro del CD Eldense en estos cinco enfrentamientos, una estadística que refleja su superioridad en los duelos directos recientes.

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