Jonatan G.R. se encuentra en paradero desconocido desde el 23 de marzo y la Policía Nacional pide colaboración ciudadana

La Policía Nacional pide colaboración ciudadana / Policía Nacional

La Policía Nacional pide colaboración ciudadana para dar con el paradero de Jonatan G.R. Desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria desde el 23 de marzo.

La Policía Nacional solicita la máxima difusión del cartel de búsqueda de Jonatan G.R. El hombre mide 1,65 metros y tiene los ojos marrones.

El teléfono habilitado para comunicar cualquier pista del paradero de Jonathan es el 091, correspondiente a la Policía Nacional. También se anima a compartir el cartel en redes sociales y grupos locales para llegar al mayor número de personas posible.