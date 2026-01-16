ES NOTICIA

Buscan a José Ricardo, desaparecido en Granadilla, Tenerife

Laura Ramírez Cabrera
El Centro Nacional de Personas Desaparecidas ha activado una alerta para encontrar a José Ricardo P.P., desparecido en Tenerife desde el 12 de enero

El Centro Nacional de Personas Desaparecidas ha activado una alerta que concierne a un hombre de 59 años, José Ricardo P.P. desaparecido el pasado lunes en Granadilla de Abona, en Tenerife.

Se trata de un hombre de complexión delgada, 1,70 metros de estatura, color de ojos marrón y calvicie parcial.

En caso de disponer de información se solicita contactar con la Guardia Civil o a través de la web del Centro Nacional de Personas Desaparecidas.

