ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

Buscan a Erika, menor desaparecida en Santa Cruz de Tenerife

RTVC
RTVC
Cartel de SOS Desaparecidos con datos de Erika G.P. / SOS DESAPARECIDOS

La asociación SOS Desaparecidos ha difundido a través de su cuenta oficial en X el cartel de Erika G.P., una joven de 17 años desaparecida el pasado 21 de agosto en Santa Cruz de Tenerife.

La alerta describe a la menor como de estatura media (160-175 cm), complexión normal, con pelo castaño y ojos del mismo color.

Desde la organización precisan que se trata de una desaparición de persona vulnerable, por lo que solicitan la máxima difusión y la colaboración ciudadana para recabar cualquier pista que pueda ayudar en su localización.

Cualquier información puede comunicarse a los teléfonos de SOS Desaparecidos (649 952 957 / 617 126 909) o al 112.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

El tiempo da una tregua y frena la expansión de los incendios en la Península

España cae en su debut en el Eurobasket contra una dominante Georgia

El Sur de Tenerife sigue esperando por la ampliación de su hospital

Canarias aumentará un 42 % las plazas públicas para niños de 0 a 3 años

La subida del precio del alquiler de locales ahoga a los autónomos canarios

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025