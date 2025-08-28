Buscan a Erika, menor desaparecida en Santa Cruz de Tenerife

Cartel de SOS Desaparecidos con datos de Erika G.P. / SOS DESAPARECIDOS

La asociación SOS Desaparecidos ha difundido a través de su cuenta oficial en X el cartel de Erika G.P., una joven de 17 años desaparecida el pasado 21 de agosto en Santa Cruz de Tenerife.

La alerta describe a la menor como de estatura media (160-175 cm), complexión normal, con pelo castaño y ojos del mismo color.

Desde la organización precisan que se trata de una desaparición de persona vulnerable, por lo que solicitan la máxima difusión y la colaboración ciudadana para recabar cualquier pista que pueda ayudar en su localización.

Cualquier información puede comunicarse a los teléfonos de SOS Desaparecidos (649 952 957 / 617 126 909) o al 112.