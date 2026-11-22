El conjunto navarro recibe al colista en El Sadar con la necesidad de sumar tres puntos para alejarse de la zona de descenso. El Málaga busca su primera victoria de la temporada en un duelo entre dos equipos necesitados de resultados. Sigue el minuto a minuto en directo en rtvc.es

CA Osasuna y Málaga CF se enfrentan este domingo 22 de noviembre en el estadio de El Sadar, en Pamplona, en el encuentro correspondiente a la jornada 13 de LaLiga EA Sports 2026/27. Dos equipos con necesidades diferentes, pero con un mismo objetivo: conseguir una victoria que les permita cambiar su situación en la clasificación.

Osasuna vs Málaga J13 LaLiga EA Sports

Osasuna y Málaga, así llegan ambos equipos al encuentro

El conjunto rojillo llega a la cita en la decimosexta posición, con 12 puntos, después de haber conseguido tres victorias, tres empates y seis derrotas en las primeras doce jornadas. Los navarros necesitan recuperar regularidad y hacer valer el factor campo para tomar distancia respecto a los puestos de descenso.

El Málaga afronta el desplazamiento en una situación todavía más delicada. El equipo andaluz ocupa la última posición de la tabla, con cinco puntos, y continúa sin conocer la victoria en el campeonato. Su balance es de cinco empates y siete derrotas, con nueve goles a favor y 23 en contra.

Últimos enfrentamientos

Osasuna y Málaga llegan a su próximo enfrentamiento con un balance muy equilibrado en sus cinco últimos duelos directos. El conjunto navarro ha conseguido dos victorias, el equipo andaluz ha ganado una vez y los otros dos encuentros terminaron en empate.

El último precedente favoreció a Osasuna, que se impuso por 1-2 en su visita a La Rosaleda. En el partido anterior, disputado en El Sadar, los rojillos también lograron la victoria por 2-1.

Alineaciones

Minuto a minuto en directo

Estadísticas en vivo