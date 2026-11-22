El Sardinero vuelve a recibir un encuentro de Primera División entre cántabros y donostiarras. El Racing quiere prolongar su buena dinámica para acercarse a los puestos europeos, mientras que la Real Sociedad busca consolidarse en la zona alta de la clasificación. Sigue el minuto a minuto en directo en rtvc.es

El Racing de Santander y la Real Sociedad se enfrentan este domingo 22 de noviembre en los Campos de Sport de El Sardinero, en el encuentro correspondiente a la jornada 13 de LaLiga EA Sports 2026/27. Un duelo entre dos equipos que llegan con buenas sensaciones después de ganar en la última jornada y que buscan dar continuidad a su dinámica positiva.

Racing de Santander vs Real Sociedad J13 LaLiga EA Sports

Cómo llegan el Racing y la Real Sociedad

El conjunto cántabro, dirigido por José Alberto López, afronta el partido después de conseguir una importante victoria a domicilio frente al Málaga (1-2). Los verdiblancos ocupan la décima posición, con 14 puntos, y quieren aprovechar el factor campo para sumar un nuevo triunfo que les permita alejarse de la zona baja y mirar hacia los puestos europeos.

La Real Sociedad, por su parte, llega a Santander en la quinta posición, con 22 puntos. El equipo de Pellegrino Matarazzo recuperó la senda de la victoria antes del parón internacional al imponerse por 1-0 al Rayo Vallecano. Los donostiarras buscan prolongar su buen momento y mantenerse en la pelea por las plazas europeas.

Últimos enfrentamientos

El encuentro tiene, además, un aliciente histórico: ambos equipos vuelven a encontrarse en LaLiga después de muchos años sin coincidir en la máxima categoría. La última etapa del Racing en Primera terminó en 2012, mientras que la Real Sociedad ha mantenido su presencia en la élite.

Los precedentes históricos favorecen al conjunto donostiarra, que domina el balance global con 49 victorias frente a las 34 del Racing. Además, la Real Sociedad se ha impuesto en los tres últimos enfrentamientos entre ambos equipos.

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