El conjunto de José Mourinho busca su novena victoria consecutiva para seguir la estela del Barcelona. El Celta de Claudio Giráldez quiere dar la sorpresa en el Santiago Bernabéu y repetir el triunfo de su última visita. Sigue el minuto a minuto en rtvc.es

El Real Madrid recibe este sábado 21 de noviembre al Celta de Vigo en el Santiago Bernabéu, en el encuentro correspondiente a la jornada 13 de LaLiga EA Sports 2026/27. El partido comenzará a las 20:00 hora canaria (21:00 horas en la Península). Sigue el minuto a minuto en directo en rtvc.es.

Real Madrid vs Celta de Vigo J13 LaLiga EA Sports

Cómo llegan ambos equipos al encuentro

Los blancos regresan a la competición después del parón internacional con el objetivo de prolongar su buena dinámica y mantener la presión sobre el líder.

El equipo de José Mourinho llega en un gran momento de forma, después de encadenar ocho victorias consecutivas entre Liga y Champions League. Su último triunfo liguero fue ante el Valencia (0-3), en Mestalla, un resultado que le permite mantenerse segundo en la clasificación, con 30 puntos, a tres del Barcelona.

Enfrente estará un Celta que necesita recuperar sensaciones. El conjunto gallego ocupa la duodécima posición, con 13 puntos, y acumula tres jornadas de Liga sin ganar ni marcar. Los de Claudio Giráldez buscarán cambiar esa dinámica en uno de los escenarios más exigentes del campeonato.

Últimos enfrentamientos

El Real Madrid domina el balance de los últimos enfrentamientos directos, aunque el Celta ha demostrado que puede poner en dificultades al conjunto blanco. En los cinco duelos más recientes, los madridistas han conseguido cuatro victorias, mientras que los gallegos se han impuesto en una ocasión.

El precedente más reciente terminó con victoria madridista por 1-2 en Balaídos. Sin embargo, el Celta ya sabe lo que es ganar en el Santiago Bernabéu: lo consiguió por 0-2 en diciembre, en una de sus victorias más destacadas de los últimos años ante el conjunto blanco.

El dato: en estos cinco enfrentamientos se han marcado 20 goles, una media de cuatro tantos por partido. Además, ninguno de los cinco encuentros terminó en empate.

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