El Ramón Sánchez-Pizjuán acoge este sábado uno de los derbis más emocionantes del fútbol español, con dos equipos separados por ocho puntos y objetivos europeos. Sigue el minuto a minuto en directo en rtvc.es

El fútbol sevillano vuelve a detenerse ante una de sus grandes citas. Sevilla FC y Real Betis se enfrentan este sábado 21 de noviembre en el Ramón Sánchez-Pizjuán, en el derbi correspondiente a la jornada 13 de LaLiga EA Sports 2026/27. Un encuentro siempre especial que llega con los verdiblancos en la cuarta posición y los sevillistas buscando acercarse a los puestos europeos.

El partido comenzará a las 17:30 horas en Canarias (18:30 hora peninsular) y enfrentará a dos equipos que llegan con dinámicas y necesidades diferentes, pero con la misma ambición de imponerse al eterno rival.

Sevilla CF Vs Real Betis J13 LaLiga EA Sports. Sigue el minuto a minuto en directo en rtvc.es

El colegiado José María Sánchez Martínez será el encargado de dirigir el encuentro, con Alejandro Muñiz Ruiz en el VAR.

Cómo llegan el Sevilla y el Betis al derbi andaluz

El Betis llega al derbi desde la cuarta plaza, con 26 puntos, después de sumar ocho victorias, dos empates y dos derrotas en las primeras doce jornadas. El equipo de Manuel Pellegrini quiere defender su posición entre los cuatro primeros y prolongar su buen comienzo de campeonato.

El Sevilla, por su parte, ocupa la sexta posición con 18 puntos. Los de Luis García buscan aprovechar el factor campo para recortar distancias con su rival y dar un golpe de confianza ante su afición. En la última jornada antes del parón de selecciones, el conjunto sevillista empató sin goles frente al Alavés, mientras que el Betis ganó 0-2 al Elche.

El encuentro tendrá también un componente especial para Luis García Plaza, que afronta su primer derbi como entrenador sevillista. En el capítulo de ausencias, el Sevilla no podrá contar con Alfon y Carmona, lesionados de larga duración, además de Miguel Sierra y Marcao, que continúan con sus procesos de recuperación. Peque regresa a la convocatoria. En el Betis son baja Dani Ceballos y Morante, mientras que Iker Losada se queda fuera por decisión técnica.

Últimos enfrentamientos

El choque de este sábado será el derbi oficial número 146 entre ambos equipos. El balance histórico favorece al Sevilla, que suma 66 victorias, frente a las 42 del Betis y los 37 empates. Sin embargo, los últimos enfrentamientos en el Sánchez-Pizjuán han dejado resultados para todos los gustos: empate en la temporada 2023/24, victoria sevillista en la 2024/25 y triunfo verdiblanco en la 2025/26.

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