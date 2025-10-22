ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

El Cabildo de Tenerife dedica 300.000 euros para promover las producciones escénicas

Redacción RTVC
Redacción RTVC

Las ayudas a producciones escénicas están destinadas a apoyar proyectos de teatro, danza, circo o artes de calle

El Cabildo de Tenerife inyecta 300.000 euros para impulsar las producciones escénicas
El Cabildo de Tenerife dedica 300.000 euros para promover las producciones escénicas

El Cabildo de Tenerife, a través de la Consejería de Cultura, Museos y Deportes, ha aprobado este miércoles la convocatoria de ayudas para apoyar al sector artístico de la isla. Las subvenciones están planteadas para la realización de producciones escénicas profesionales para 2025, con un fondo de 300.000 euros.

El vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso, indica que estas ayudas «se concederán en régimen de concurrencia competitiva«. Afonso resalta que el objetivo es «fortalecer el tejido profesional de las artes escénicas en la isla y consolidar a las compañías y creadores que desarrollan proyectos de teatro, danza, circo o artes de calle».

Dos modalidades de ayudas

Esta convocatoria de la corporación insular tiene dos modalidades, tal y como ha explicado el consejero insular José Carlos Acha. La Modalidad A está destinada a producciones de hasta 8.500 euros y con una ayuda máxima de 6.000 euros o el 90% del presupuesto. La Modalidad B está orientada a producciones de más de 8.501 euros, con una ayuda máxima de 30.000 euros o el 70% del presupuesto.

El Cabildo de Tenerife convoca estas subvenciones para impulsar la estabilidad del sector y la excelencia en la producción artística. El objetivo es promover la profesionalización y crear espectáculos de calidad.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Cambio de hora para el invierno

Abierto el plazo para solicitar cabaña de madera en el Mercado de Navidad de Las Palmas de Gran Canaria

En Canarias, las denuncias por violencia machista crecieron un 44,6% esta primavera

Impulso a la mejora ambiental de las Dunas de Maspalomas

Chaxiraxi y Guayarmina: cómo el culto aborigen al cielo devino en Candelaria y el Pino

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025