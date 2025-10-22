Las ayudas a producciones escénicas están destinadas a apoyar proyectos de teatro, danza, circo o artes de calle

El Cabildo de Tenerife dedica 300.000 euros para promover las producciones escénicas

El Cabildo de Tenerife, a través de la Consejería de Cultura, Museos y Deportes, ha aprobado este miércoles la convocatoria de ayudas para apoyar al sector artístico de la isla. Las subvenciones están planteadas para la realización de producciones escénicas profesionales para 2025, con un fondo de 300.000 euros.

El vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso, indica que estas ayudas «se concederán en régimen de concurrencia competitiva«. Afonso resalta que el objetivo es «fortalecer el tejido profesional de las artes escénicas en la isla y consolidar a las compañías y creadores que desarrollan proyectos de teatro, danza, circo o artes de calle».

Dos modalidades de ayudas

Esta convocatoria de la corporación insular tiene dos modalidades, tal y como ha explicado el consejero insular José Carlos Acha. La Modalidad A está destinada a producciones de hasta 8.500 euros y con una ayuda máxima de 6.000 euros o el 90% del presupuesto. La Modalidad B está orientada a producciones de más de 8.501 euros, con una ayuda máxima de 30.000 euros o el 70% del presupuesto.

El Cabildo de Tenerife convoca estas subvenciones para impulsar la estabilidad del sector y la excelencia en la producción artística. El objetivo es promover la profesionalización y crear espectáculos de calidad.