Metrotenerife y Titsa, empresas del Cabildo de Tenerife, colaboran para impulsar la campaña de abonos del CD Tenerife Femenino

Imagen de la presentación de la alianza

La campaña de abonos del CD Tenerife Femenino para la temporada 2025/2026 cuenta con el impulso del Cabildo de Tenerife a través de Metrotenerife y Transportes Interurbanos de Tenerife (Titsa), que prestan sus paradas de tranvía y las guaguas urbanas e interurbanas para difundir información de la entidad deportiva y reforzar así la visibilidad del equipo en todo el territorio insular.

La presentación de esta acción tuvo lugar en el Intercambiador de Santa Cruz y contó con la presencia de Sergio Batista, presidente del CD Tenerife Femenino, Sandro Arrufat, consejero del club, Eulalia García, presidenta de Metrotenerife y Titsa, Pedro Ribeiro, director-gerente de Metrotenerife y Victoria Padilla, consejera delegada de Titsa.

1.500 abonados

El presidente de la sección femenina, Sergio Batista, afirmó que “esta campaña es mucho más que una acción publicitaria: es una oportunidad para estrechar el vínculo con nuestra afición y llevar los valores del club a cada rincón de la isla. Estamos muy agradecidos con el Cabildo de Tenerife por su apoyo y por la visibilidad que supone tener nuestra imagen en los soportes publicitarios y vehículos de Metrotenerife y Titsa. Estamos ya en torno a los 1.500 abonados, una cifra histórica para el club, y con esta acción queremos concienciar de la importancia de abonarse para arropar a nuestras jugadoras en esta temporada que promete ser emocionante”.

Por su parte, la consejera insular de Movilidad, Eulalia García, señaló que “desde el Cabildo y a través de Metrotenerife y Titsa, queremos mostrar nuestro apoyo al deporte femenino y, en especial, al Club Deportivo Tenerife Femenino. El transporte público es un escaparate de gran alcance y estamos convencidos de que esta campaña ayudará a que más personas conozcan al equipo y se animen a vivir la emoción de sus partidos. Con esta colaboración, llevamos el espíritu del club a las calles y acercamos su imagen a miles de tinerfeños cada día”.

El club tendrá presencia en toda la isla

La campaña ‘Un mismo escudo, un mismo latido’ está presente en las paradas de tranvía y mupis publicitarios cedidos por Metrotenerife. Asimismo, dicha entidad comparte en sus redes sociales todas las acciones deportivas generadas por la sección femenina blanquiazul. Además, sorteará entradas para los encuentros que las Guerreras jueguen en el Estadio Heliodoro Rodríguez López, junto con otras acciones especiales para encuentros destacados.

En el caso de Titsa, la colaboración incluye la emisión de los vídeos promocionales de la campaña en las pantallas de sus guaguas urbanas e interurbanas y se han vinilado las zonas traseras de tres vehículos, garantizando así un gran alcance entre la población de la isla.