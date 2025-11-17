El coste de la actuación en el talud de la vía TF-13, en la zona de Bajamar, supone una inversión total de más de 838.000 euros

El Cabildo de Tenerife adjudica las obras de emergencia para asegurar la seguridad vial en Bajamar

El Cabildo de Tenerife, a través de la Consejería de Carreteras, ha dado luz verde a las obras de emergencia en el talud de la carretera insular TF-13. La intervención se llevará a cabo entre los puntos kilométricos 16+000 y 16+200, en el término municipal de La Laguna. El objetivo de esta actuación es garantizar la seguridad vial de quienes circulan por dicha carretera, que sufrió el desprendimiento de un bloque de grandes dimensiones el pasado 15 de abril.

Las obras cuentan con un plazo de ejecución de siete meses y han sido adjudicadas a la empresa Tacande Geotecnia S.L. por un importe total de 838.125,04 euros. Se instalarán siete barreras dinámicas de diferentes capacidades de absorción de energía, así como la estabilización de dos bloques rocosos especialmente inestables mediante cables de acero y redes de contención.

Dámaso Arteaga, consejero insular de Carreteras del Cabildo de Tenerife, detalló que «la vía TF-13 es la única conexión con la que cuentan los 2.700 habitantes de Punta del Hidalgo». Arteaga defendió que «no podemos permitir que un nuevo desprendimiento deje incomunicada a toda una población».

Focos potenciales de desprendimientos

Dámaso Arteaga ha señalado que, tras la inspección geotécnica, «se identificaron varios focos potenciales de desprendimientos«. El consejero añadió que «sabemos que la ladera presenta fracturas significativas y materiales muy sensibles a la inestabilidad», por lo que «la única respuesta posible era actuar con la máxima rapidez«.

Arteaga destacó que para llevar a cabo las obras se tendrá que hacer uso «de medios especializados, incluso el uso de grúa y helicóptero«. Sin embargo, la importancia reside en que «se trata de una obra absolutamente necesaria para proteger a las personas y restablecer condiciones de seguridad duraderas».

El consejero también detalló que la intención del Cabildo es que el Ayuntamiento de La Laguna colabore posteriormente en la conservación de las instalaciones que se van a colocar en la zona.