Los fondos financian planes municipales de empleo, programas juveniles, apoyo al emprendimiento y un nuevo PFAE de Sistemas Microinformáticos en Lanzarote

El Cabildo destina 3,8 millones a impulsar el empleo y el emprendimiento en Lanzarote. Cabildo de Lanzarote

El Cabildo de Lanzarote ha destinado 3.879.459 euros en 2025 a programas de formación y empleo dirigidos a mejorar la inserción laboral en la isla, especialmente entre personas desempleadas y colectivos vulnerables.

De esta inversión, 2,1 millones proceden de fondos propios y 1,6 millones del convenio con los ayuntamientos para los Planes de Empleo, que permitirán contratar a 120 personas, principalmente mayores de 45 años y parados de larga duración.

El presidente insular, Oswaldo Betancort, destacó que esta apuesta “abre oportunidades reales para que cada desempleado pueda formarse y acceder a un puesto de trabajo en su isla”. La consejera Ascensión Toledo subrayó el impacto social de las medidas y el acompañamiento personalizado que recibirán los participantes.

Juventud activa

Entre los proyectos en marcha figuran Juventud Activa, que ha facilitado la contratación de 40 jóvenes, y Nuevas Oportunidades de Empleo, con 21 contrataciones más.

También se impulsan iniciativas para el emprendimiento y la acreditación de competencias, como Talento Joven, España Emprende o Acredita tu Experiencia, además de nuevas subvenciones a entidades sociales.

El Cabildo pondrá en marcha además un nuevo PFAE de Sistemas Microinformáticos, dotado con 369.171 euros, que permitirá formar y contratar a 20 personas durante casi un año. Estas acciones, según Toledo, “refuerzan la inserción laboral en sectores emergentes y dan acceso a certificación profesional y experiencia remunerada”.