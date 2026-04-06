La Consejería de Sector Primario impulsa estas subvenciones de 2026 para mejorar la competitividad de las explotaciones ganaderas y apícolas de la isla

El Cabildo de Gran Canaria publica una convocatoria de 188.000 euros para apoyar a los ganaderos locales durante este año 2026. La iniciativa busca compensar los altos costes de producción y la escasez de pastos que afectan actualmente a las granjas de todo el territorio insular. Los profesionales disponen de veinte días hábiles para presentar sus solicitudes de forma telemática.

El Cabildo de Gran Canaria convoca 188.000 euros en ayudas para el sector ganadero / Cabildo de Gran Canaria

La Consejería de Sector Primario gestiona estos fondos dentro de su plan anual para el desarrollo agropecuario. El presupuesto inicial de la ayuda permite una ampliación de hasta 100.000 euros adicionales según las necesidades del sector.

Esta partida económica beneficia directamente a las personas físicas o jurídicas titulares de explotaciones ganaderas en la isla. También pueden acceder a los fondos los centros de extracción y envasado de miel radicados en Gran Canaria.

Sin embargo, la convocatoria excluye expresamente a las entidades públicas y a las asociaciones sin ánimo de lucro. Tampoco podrán solicitar estas ayudas las queserías ni los establecimientos de transformación de productos lácteos.

Objetivos del plan de bienestar animal

El programa prioriza el fomento del bienestar animal en las razas autóctonas bovina canaria y porcina negra. Además, los técnicos insulares incluyen partidas específicas para la retirada de cadáveres de ganado porcino.

La institución insular pretende mitigar factores negativos como el alto coste del agua y la fragmentación del territorio. Estos elementos sitúan a los productores grancanarios en desventaja frente a otros mercados de la Unión Europea.

Asimismo, la subvención busca estimular el relevo generacional y la incorporación de nuevos profesionales a la actividad ganadera. El Cabildo considera vital mantener este motor económico para garantizar la soberanía alimentaria del archipiélago.

Fomento de la calidad y plazos

El personal técnico del Servicio de Extensión Agraria supervisará el impulso al sector apícola mediante estas transferencias. Igualmente, los fondos promoverán la calidad del queso y la diversificación de toda la producción láctea insular.

Los interesados deben formalizar su petición en un plazo de veinte días hábiles tras la publicación oficial. El extracto de la convocatoria aparecerá próximamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas.