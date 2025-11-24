ES NOTICIA

El Cabildo de Gran Canaria apuesta por combatir la violencia hacia la mujer en el espacio digital

Técnicas de Igualdad del Cabildo han leído el manifiesto por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

Combatir la violencia hacia la mujer en el espacio digital es una de las apuestas del Cabildo de Gran Canaria. Este lunes, técnicas de Igualdad del Cabildo han leído el manifiesto por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, y la consejera de Política Social, Isabel Mena, encabezan la lectura del manifiesto con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

«Hay que hacer concienciación, pedagogía frente al negacionismo y a su vez poner en marcha todos los mecanismos necesarios para alcanzar las mayores cotas de protección», ha dicho Morales «Hoy se atiende a las víctimas de violencia machista en los 21 municipios garantizando que la protección se reciba dentro de su propio entorno. Esto es importante, la cercanía de los servicios», ha añadido Mena.

Combatir la violencia hacia la mujer en el espacio digital, apuesta del Cabildo de Gran Canaria. En la imagen, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales. RTVC.
