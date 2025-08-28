Un total de 1.998 estudiantes de Lanzarote y La Graciosa se beneficiarán de estas prestaciones, que incluyen 473 becas y 1.525 ayudas al desplazamiento

Un total de 1.998 estudiantes de Lanzarote y La Graciosa se beneficiarán de becas de estudio y ayudas al transporte durante el curso 2024/2025 / IMAGEN DE ARCHIVO

El Cabildo de Lanzarote, a través de la Consejería de Educación que dirige Ascensión Toledo, comenzará el abono de becas de estudio y ayudas al desplazamiento correspondientes al curso 2024/2025, con una inversión de 1,3 millones de euros. Estas prestaciones beneficiarán a 1.998 solicitudes favorables, de las cuales 473 corresponden a becas y 1.525 a ayudas al transporte, destinadas a estudiantes que cursan sus estudios fuera de Lanzarote y La Graciosa.

El presidente de la corporación, Oswaldo Betancort, destacó la importancia de apoyar la educación de calidad como base para el futuro académico y profesional de la juventud insular. “En el Cabildo somos conscientes del esfuerzo de las familias para garantizar la formación de sus hijos, y por ello defendemos la igualdad de oportunidades”, afirmó.

Por su parte, Ascensión Toledo subrayó el incremento del tramo de renta en un 2%, lo que permite ampliar el apoyo económico a las familias. “Los jóvenes de Lanzarote y La Graciosa cuentan con el respaldo de sus instituciones, que demuestran así su firme compromiso con la educación”, señaló.

En comparación con el curso 2023/2024, el Cabildo ha incrementado la cuantía en becas de estudio, compensación de alojamiento y programas de movilidad, lo que ha permitido beneficiar a 157 estudiantes más, con una inversión de 672.120 euros. La ejecución del presupuesto alcanzó el 97,86%, con un incremento del 37,3%.

Respecto a las ayudas al transporte, el curso pasado se adjudicaron 1.279 ayudas con un presupuesto de 511.600 euros. Este año la cifra aumenta a 1.525 estudiantes, con una dotación de 600.000 euros, alcanzando a 400 nuevos beneficiarios.