La propuesta incluye una nueva ordenanza para regular la circulación de buggies, quads y otros vehículos motorizados por el suelo rústico de Lanzarote y La Graciosa

Imagen del consejero de Ordenación del Territorio y Política Territorial, Jesús Machín y del Presidente del Cabildo de Lanzarote y La Graciosa, Oswaldo Betancort. Cabildo de Lanzarote

El Cabildo de Lanzarote llevará este viernes, 27 de noviembre, al Pleno una propuesta para promover la paralización de las excursiones turísticas organizadas con vehículos a motor por suelo rústico que no cuenten con las autorizaciones necesarias. La iniciativa pretende reforzar el control de estas actividades y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.

El presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, ha defendido la necesidad de establecer mecanismos de colaboración entre las administraciones para atender las afecciones que estas actividades generan sobre la población residente, el sector primario, el paisaje y los ecosistemas de ambas islas.

Por su parte, el consejero de Ordenación del Territorio y Política Territorial, Jesús Machín, ha recordado que el vigente Plan Insular de Ordenación prohíbe expresamente los safari-jeeps. También ha explicado que mientras no exista una red oficial de rutas motorizadas en el medio natural, está prohibida la circulación en caravanas de más de tres vehículos salvo que dispongan de una autorización específica.

Diferencia entre registro y autorización

Machín ha insistido en que estar inscrito en el registro de turismo activo del Gobierno de Canarias no significa contar con autorización para realizar excursiones por caminos, pistas y senderos. Esta inscripción tiene carácter sectorial y no sustituye los permisos territoriales, urbanísticos o ambientales que puedan ser necesarios.

El procedimiento previsto contempla la identificación de las empresas y los itinerarios utilizados, la comprobación de las autorizaciones y las correspondientes inspecciones. También establece que la reiteración de estas actividades podría constituir infracciones graves o muy graves, con las correspondientes sanciones económicas.

Nueva ordenanza para regular los vehículos motorizados

La propuesta del Cabildo insular incluye, además, el inicio de la elaboración y tramitación de una Ordenanza Provisional Insular para determinar qué usos recreativos motorizados son compatibles con las distintas categorías de suelo rústico.

La regulación afectará a buggies, quads, motos de trial, enduro, cross y otros vehículos similares. Su objetivo será establecer criterios comunes para regular, restringir o prohibir estas actividades atendiendo a los valores ambientales, territoriales, agrícolas y paisajísticos de Lanzarote y La Graciosa.

La tramitación contará con la participación de los ayuntamientos y los organismos competentes, además de los correspondientes procedimientos de evaluación ambiental e información pública.