El proyecto contará con un presupuesto superior a un millón de euros

El Cabildo de Tenerife acometerá obras de rehabilitación y refuerzo del puente situado en la Autovía TF-4, aproximadamente en el punto kilométrico 1+800, en la entrada a Santa Cruz de Tenerife desde el sur, sobre el Puerto de la Hondura.

El Cabildo rehabilitará el puente de la TF-4 en la entrada a Santa Cruz de Tenerife

El proyecto cuenta con un presupuesto total de 1.032.111 euros, incluido IGIC, y un plazo estimado de ejecución de cinco meses, a partir de la adjudicación del contrato.

Detectados distintos desperfectos

El consejero de Carreteras del Cabildo de Tenerife, Dámaso Arteaga, explicó que la actuación se impulsa tras detectar, en una visita técnica, distintos desperfectos en el viaducto que requieren de una intervención para su adecuado mantenimiento y conservación.

En concreto, los trabajos comprenden la eliminación y remoción del hormigón deteriorado y la restitución de este material, así como la pasivación del acero oxidado y reposición de las barras de acero del puente.

Además, incluyen la limpieza de la superficie que quedará expuesta tras la retirada del hormigón deteriorado y la aplicación de productos de conexión que refuercen la unión entre el hormigón existente y el nuevo material a utilizar.

Asimismo, se espera instalar bajantes de drenaje para evitar que el agua de escorrentía circule por la superficie de los elementos estructurales.