ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

El Cabildo rehabilitará el puente de la TF-4 en la entrada a Santa Cruz de Tenerife

Redacción RTVC
Redacción RTVC

El proyecto contará con un presupuesto superior a un millón de euros

El Cabildo de Tenerife acometerá obras de rehabilitación y refuerzo del puente situado en la Autovía TF-4, aproximadamente en el punto kilométrico 1+800, en la entrada a Santa Cruz de Tenerife desde el sur, sobre el Puerto de la Hondura.

El Cabildo rehabilitará el puente de la TF-4 en la entrada a Santa Cruz de Tenerife
El Cabildo rehabilitará el puente de la TF-4 en la entrada a Santa Cruz de Tenerife

El proyecto cuenta con un presupuesto total de 1.032.111 euros, incluido IGIC, y un plazo estimado de ejecución de cinco meses, a partir de la adjudicación del contrato.

Detectados distintos desperfectos

El consejero de Carreteras del Cabildo de Tenerife, Dámaso Arteaga, explicó que la actuación se impulsa tras detectar, en una visita técnica, distintos desperfectos en el viaducto que requieren de una intervención para su adecuado mantenimiento y conservación.

En concreto, los trabajos comprenden la eliminación y remoción del hormigón deteriorado y la restitución de este material, así como la pasivación del acero oxidado y reposición de las barras de acero del puente.

Además, incluyen la limpieza de la superficie que quedará expuesta tras la retirada del hormigón deteriorado y la aplicación de productos de conexión que refuercen la unión entre el hormigón existente y el nuevo material a utilizar.

Asimismo, se espera instalar bajantes de drenaje para evitar que el agua de escorrentía circule por la superficie de los elementos estructurales.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Detienen al conductor que provocó la muerte de un motorista en Tenerife

Un camión de basura colisiona con un coche en Gran Canaria

Muere la actriz y cantante francesa Brigitte Bardot a los 91 años

17 años de cárcel por violar y grabar a una menor de 14 años

Continúa la búsqueda de un español y tres de sus hijos en Indonesia

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025