El deportista canario y su equipo ‘Dakar por la Vida’ asumen el reto con un nuevo vehículo, ‘El zorro rosa’

El Cabildo de Tenerife respalda la participación del piloto Rafael Lesmes, ganador en dos ocasiones en el Dakar Classic en la modalidad de camiones, en el Dakar 2026 con su nuevo vehículo, ‘El zorro rosa’.

Tenerife muestra su apoyo a la participación de Rafael Lesmes en el Dakar 2026 / Imagen cedida por el Cabildo de Tenerife

El deportista canario y su equipo ‘Dakar por la Vida’ competirán para concienciar sobre la importancia de la detección precoz del cáncer de mama en mujeres y visibilizar la versión más desconocida de esta enfermedad, su manifestación en hombres.

1000 kilómetros con un mensaje claro

El equipo ‘Dakar por la Vida’, que seguirá luciendo la imagen de “Tenerife Awakens Emotion” en el Rally Dakar 2026, afrontará esta semana la primera prueba de fuego, el Rally Classics África, que se disputa del 12 al 17 de septiembre en Marruecos.

Los detalles de este nuevo reto del deportista canario se dieron a conocer este miércoles durante el transcurso de una rueda de prensa celebrada en el Pabellón Santiago Martín.

Rafael Lesmes señaló que «el paralelismo que hay entre una prueba del Dakar y esta enfermedad. Sacarles una sonrisa y darles ánimo representa mucho para el equipo«. «Por nuestro lado, el sentimiento siempre va a estar con esta causa», añadió.

La presidenta de la Fundación Canaria Carrera por la Vida, Brigitte Gypen, presente en la rueda de prensa, aseguró que «cuando Rafa Lesmes nos dijo la idea de ir al Dakar no dudamos en ningún momento. La visibilidad es fundamental«.

Con un itinerario de aproximadamente 1.000 kilómetros y dunas similares a las que encontrarán en enero en Arabia Saudí, el recorrido servirá para poner a prueba y afinar el vehículo. Tras sustituir el camión por un vehículo más pequeño y veloz, el piloto canario y su equipo intentarán estar entre los vehículos más rápidos.