Rosa Dávila defiende un modelo turístico que no se mida en cifras e insiste en el empleo

El Cabildo de Tenerife ha hecho balance del 2025. Asegura que se consolida su crecimiento y que tiene unos presupuestos para 2026 centrados en las personas

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, en un balance del año 2025, ha considerado que la gestión de la isla se ha centrado en la estabilidad, la consolidación económica y la generación de empleo, y en la defensa de un modelo turístico “que no debe medirse únicamente en cifras”.

Rosa Dávila y Lope Afonso han realizado balance de la institución insular en este 2025 y han abordado los retos para 2026 / Cabildo de Tenerife

La presidenta, en rueda de prensa, ha destacado que el éxito del turismo, principal motor económico en el año 2025, debe valorarse también en términos de “bienestar para la población, respeto al territorio y sostenibilidad”, y ha abogado por un modelo equilibrado que reduzca la presión sobre los servicios y bienes de la isla, diversifique la oferta turística y proteja la calidad de vida de quienes residen en Tenerife durante todo el año.

[bucle_consulta_generlal]

«Hemos recibido millones de visitantes, lo que sostiene el empleo y la actividad económica», ha aseverado, al tiempo que ha puesto en valor las políticas que ha desarrollado el Cabildo en relación a la vivienda y a la protección del territorio.

Dávila detalló que en 2025 la afiliación a la Seguridad Social en Tenerife ha crecido hasta casi 430.000 personas, lo que supone 17.385 trabajadores más que el año anterior y un aumento del 4,22 % por encima de la media de Canarias.

Además, la afiliación entre los menores de 25 años ha subido casi un 17 %, frente al 15 % de la media regional, destacó la presidenta, quien agregó que Tenerife concentra casi la mitad de los nuevos contratos celebrados en Canarias.

El salario no llega a fin de mes

El vicepresidente Lope Afonso ha afirmado que, aunque la isla de Tenerife muestra buenas cifras económicas, “la sociedad siente que el salario no le llega” y que muchas familias tienen dificultades para cubrir sus necesidades básicas.

Comentó que la situación se ve agravada por el incremento de los alquileres, que constituye un desafío no solo de Tenerife sino de Canarias y de toda España, afectando directamente la capacidad de las familias para llegar a fin de mes.

Afonso también destacó que existen limitaciones de competencias del Cabildo: “Chocamos con competencias que son en materia de la ordenación de ámbito estatal, en materia de promoción de vivienda pública estatal y autonómica”, lo que dificulta intervenir directamente sobre la renta disponible de los ciudadanos.

En relación a la situación de extrema vulnerabilidad, el vicepresidente señaló que, aunque Canarias sigue por encima de la media nacional, “en el caso de Tenerife hemos conseguido reducir un 1% el número de personas en situación de extrema vulnerabilidad”, lo que “compromete a seguir trabajando por las personas más vulnerables que más nos necesitan”.

Sobre el sinhogarismo, indicó que se ha implementado “una política expresa con unos recursos económicos específicos para luchar contra este fenómeno que se está dando” y subrayó que, aunque el empleo ha crecido, “hay una situación en materia de vivienda y del incremento de los alquileres que es un desafío”, por lo que estas políticas buscan mejorar la calidad de vida de las personas sin hogar.

Vivienda

Asimismo, desde el Cabildo han defendido que la institución insular se ha consolidado como “la entidad pública más dinámica en materia de vivienda pública”, pues en 2025 se han movilizado más de 1.200 recursos habitacionales.

No obstante, Lope Afonso admitió que, a pesar del crecimiento del empleo, el incremento de los alquileres y la dificultad de acceso a la vivienda siguen siendo “un desafío, no solamente de Tenerife, de Canarias, de toda España”.

Por ello, insistió en que el 2026 debe ser “el año de la consolidación de los avances para que todas esas políticas que he mencionado lleguen a las personas y a las familias que se encuentran en el centro de nuestra atención”, reafirmando que el Cabildo centra su trabajo en garantizar acceso a la vivienda y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Movilidad e infraestructuras

En cuanto a movilidad e infraestructuras, la presidenta y el vicepresidente han nombrado entre las actuaciones más importantes la inversión de más de 102 millones de euros en movilidad durante 2025 y la inclusión de los sistemas ferroviarios de Tenerife como parte del sistema de interés general, lo que permitirá poner en marcha el primer tramo que unirá San Isidro con Costa Adeje, con un presupuesto aproximado de 950 millones de euros y un tiempo estimado de recorrido de 13 minutos.

En materia de carreteras, se ha aprobado la licitación por parte del Gobierno de Canarias del tercer carril en sentido descendente de la TF-5 entre Guamasa y Los Rodeos, por más de 66 millones de euros, y se trabaja para que en 2026 salga la licitación de los tramos de la TF-1 para el desdoblamiento de los terceros carriles, facilitando así el transporte público y carriles inclusivos.

Sobre servicios complementarios, Dávia ha señalado que el servicio de grúas express aún no se ha implementado, pero se espera que entre en funcionamiento tras la reunión pendiente con la Dirección General de Tráfico, que debe emitir la instrucción necesaria.

Respecto a los enlaces de Guamasa, dentro del proyecto de la TF-5, se instalarán nuevas rotondas para resolver problemas de acceso, por donde circulan diariamente unos 119.000 vehículos.

El proyecto contempla inicialmente solo el sentido descendente, mientras que el tercer carril en sentido ascendente se ejecutará de manera faseada.

Asimismo, la dirigente insular que la política de movilidad no se limita a infraestructuras viales, sino que incluye la planificación del tráfico en horas punta, especialmente en torno a la universidad, con la entrada escalonada de estudiantes en 13 facultades y la regulación del tránsito de vehículos lentos y pesados en horarios críticos.

Respecto al anillo peatonal de Padre Anchieta, en La Laguna, las obras siguen su curso según lo previsto y se espera que esté completamente operativo en el primer trimestre de 2026, probablemente en marzo.

Este proyecto permitirá separar la movilidad peatonal de los más de 50.000 vehículos que circulan diariamente por la zona y mejorar el acceso a distintos puntos de La Laguna.

Además, en 2026 arrancará la reforma integral de la estación del intercambiador de La Laguna, que incluirá nuevas infraestructuras de movilidad.

Parque Nacional del Teide

Parque Nacional del Teide / Archivo





En cuanto al Parque Nacional del Teide han valorado la aprobación de su nuevo plan rector de uso y gestión tras 22 años de espera, que proporciona herramientas para mejorar la conservación, la protección y la excelencia en las visitas al parque.

El objetivo, según han esgrimido, es garantizar un modelo turístico sostenible que preserve el patrimonio natural y mejore la experiencia de los visitantes.

Asimismo, el 23 de diciembre de 2025 se aprobó la transferencia del parque al Cabildo Insular de Tenerife, un hito histórico que permitirá a la institución gestionar de manera directa este espacio natural emblemático de la isla y reforzar su compromiso con la preservación ambiental y el desarrollo sostenible.