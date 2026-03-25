La corporación insular aprueba una línea de ayudas para digitalización y economía circular que beneficia a talleres y empresas de reciclaje

El Cabildo de Tenerife lanza una inversión histórica para transformar el sector industrial tinerfeño. El consejero Manuel Fernández anuncia estas subvenciones que buscan modernizar procesos y mejorar la sostenibilidad energética. Las empresas pueden solicitar ya estas ayudas que alcanzan un presupuesto récord en la isla.

Manuel Fernández durante un pleno del Cabildo / Cabildo de Tenerife

La convocatoria para el periodo 2026-2027 cuenta con una dotación inicial de 1.216.000 euros. Esta cifra aumenta en 300.000 euros respecto a la edición del año pasado. El presupuesto puede crecer hasta los 1,6 millones de euros para cubrir las necesidades actuales.

Además, el Cabildo permite que cada empresa reciba un máximo de 40.000 euros. Esta cuantía ha subido de forma progresiva desde los 15.000 euros de 2023. La institución financiará el 100 % de los gastos subvencionables para facilitar la inversión privada.

Por otro lado, la convocatoria amplía el perfil de los posibles beneficiarios del sector. Los talleres de reparación y las empresas instaladoras pueden optar ahora a estos fondos. También las entidades de reciclaje entran en este nuevo marco de apoyo económico.

Modernización y sostenibilidad

Las ayudas impulsan la mejora de los procesos productivos y la eficiencia energética. El plan financia la instalación de placas fotovoltaicas y sistemas de iluminación LED. Asimismo, incluye subvenciones para colocar puntos de recarga de vehículos eléctricos.

Igualmente, el consejero destaca la apuesta decidida por la digitalización de las empresas industriales. Los fondos permiten implementar nuevas tecnologías para mejorar la competitividad en el mercado. El objetivo final busca optimizar toda la cadena de valor del sector.

Por su parte, el Cabildo fomenta el uso de criterios de sostenibilidad ambiental. Las empresas deben adaptar sus estructuras hacia modelos de economía circular. Esta estrategia pretende asegurar el futuro de la industria tradicional en Tenerife.

Facilidades para la gestión

La nueva convocatoria ofrece mayor flexibilidad administrativa para agilizar todos los trámites. Manuel Fernández confirma que existen diferentes vías para recibir el abono del dinero. Esta novedad busca garantizar la liquidez inmediata de las pequeñas y medianas empresas.

En este sentido, los solicitantes pueden presentar facturas de inversiones que ya han realizado. La administración abonará la ayuda tras la correspondiente justificación del gasto ejecutado. Esta modalidad reconoce el esfuerzo previo de los empresarios del sector.

Finalmente, las empresas pueden planificar proyectos de inversión futura con total seguridad jurídica. El Cabildo reserva los fondos para realizar el pago efectivo durante el año 2027. Esta planificación permite que la industria tinerfeña ejecute mejoras tecnológicas de gran calado.