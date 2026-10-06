El Cabildo de Tenerife suspende de forma parcial el proyecto del circuito rechazado por el Supremo

Uno de los proyectos del circuito ha sido rechazado por el Tribunal Supremo y el Cabildo de Tenerife ha decidido en consecuencia suspenderlo de forma parcial y provisional

El Cabildo de Tenerife suspenderá de forma parcial y provisional el contrato relativo al proyecto de explanaciones e instalaciones desmontables del Circuito del Motor. Esta decisión se adopta tras conocerse que el Tribunal Supremo no ha admitido el recurso de casación del Cabildo de Tenerife sobre uno de los cuatro proyectos que componen el Circuito del Motor.

Maqueta del Circuito del Motor de Tenerife. Imagen cedida

En una providencia del pasado 30 de septiembre, a la que ha tenido acceso EFE, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal reprocha a la corporación la falta de fundamentación y carencia de interés casacional, y le impone las costas.

El Cabildo indica que está estudiando la providencia del Tribunal Supremo. En ella se establece la inadmisión del recurso de casación presentado en relación con este procedimiento.

Faltan tres procedimientos

La Corporación insular está a la espera de que los tribunales se pronuncien sobre los otros tres procedimientos judiciales. Aún se encuentran pendientes de resolución.

En el caso de la resolución conocida este martes se refiere al proyecto de explanaciones e instalaciones para graderíos demontables. Es uno de los cuatro proyectos en los que el Cabildo ha dividido el Circuito del Motor.

Quedan otros tres procedimientos pendientes: el Proyecto modificado de la fase 2 del acceso norte, la Adaptación del Parque Internacional del Motor de Tenerife al Plan de Defensa contra Avenidas y el Proyecto modificado de la pista de velocidad.