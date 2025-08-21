ES NOTICIA

El Cabildo garantiza el transporte gratuito para el alumnado de La Gomera

La Institución insular financia el servicio a través de las AMPAS Ruiz de Padrón y del IES San Sebastián, con la colaboración de los ayuntamientos de la isla

Imagen de archivo de la fachada exterior del IES San Sebastián de La Gomera / CABILDO DE LA GOMERA

El Cabildo de La Gomera da continuidad al servicio de transporte gratuito para el alumnado que se forma en la isla. La Institución insular financia este recurso a través de las AMPAS Ruiz de Padrón y del IES San Sebastián, y el plazo de solicitud ya está abierto.

El presidente del Cabildo, Casimiro Curbelo, puso en valor una acción destinada a estudiantes de Bachillerato y Formación Profesional que se forman en centros de la capital insular y deben desplazarse desde otros municipios. Recordó que se trata de una medida de apoyo al estudiante que se impulsa cada año para cooperar con las familias y reducir costes, con una dotación de 252 mil para cubrir este servicio.

Además, el Cabildo mantiene otras líneas de cooperación con el alumnado: becas al estudio, becas para Erasmus y Sicue, apoyo para libros de texto y convenios con las universidades canarias (ULL, ULPGC y UNED).

La consejera de Educación, Rosa Elena García, informó de que las solicitudes deben tramitarse a través de los ayuntamientos de la isla, que posteriormente informarán al alumnado sobre la aceptación de su petición para la movilidad entre su municipio y el centro educativo situado en San Sebastián de La Gomera.

