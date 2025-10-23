La bajada triplica la media nacional y sitúa al Archipiélago entre las comunidades con peor evolución del mercado inmobiliario en agosto

La compraventa de viviendas en Canarias descendió un 15,2 % en agosto respecto al mismo mes del año anterior. La caída es muy superior a la media nacional, que se situó en un 3,37 %. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el total de operaciones fue de 1.752. Además, si se compara con julio, la cifra cae un 24,2 %, lo que confirma la desaceleración del mercado regional.

Santa Cruz de La Palma en una imagen de archivo | Gobierno de Canarias

De las operaciones registradas, 1.711 fueron sobre viviendas libres y 41 sobre inmuebles de protección oficial. En cuanto a la antigüedad, las viviendas usadas dominaron el mercado, con 1.257 transacciones, frente a las 495 nuevas. Estos datos reflejan una clara preferencia por los inmuebles de segunda mano.

Más de 3.000 operaciones sobre viviendas en agosto

En total, durante agosto se realizaron 3.080 operaciones relacionadas con viviendas en Canarias. A las 1.752 compraventas se sumaron 557 herencias, 111 donaciones y 10 permutas. Las cifras confirman un movimiento notable de propiedades más allá de las ventas puras.

El conjunto de fincas urbanas transmitidas alcanzó las 4.862, mediante 2.868 compraventas, 823 herencias, 162 donaciones, 19 permutas y casi mil operaciones de otro tipo. En cuanto a las fincas rústicas, se registraron 674 transmisiones, de las cuales 264 fueron compraventas y 222 herencias.

Canarias, entre las regiones con peor evolución

Por comunidades, La Rioja lidera el crecimiento nacional, con un 33,67 % más de compraventas, seguida de Castilla y León (+11,31 %) y Aragón (+8,64 %). En el extremo opuesto se sitúan Asturias (-23,2 %), Canarias (-15,24%) y Murcia (-8,18 %) encabezan las caídas más acusadas del país.