El Gran Canaria Arena será escenario este domingo del partido de la novena jornada de la Primera FEB entre el Cajasiete Gran Canaria y el Bàsquet Menorca, a partir de las 12:00 horas

Cajasiete Gran Canaria-Bàsquet Menorca. Primera FEB

El Cajasiete Gran Canaria recibe este domingo, 22 de noviembre, al Bàsquet Menorca en el Gran Canaria Arena, en un encuentro correspondiente a la novena jornada de la Primera FEB. El partido comenzará a las 12:00 horas y enfrentará a dos equipos que llegan con dinámicas positivas, aunque con objetivos diferentes en la clasificación.

El Cajasiete Gran Canaria logró este miércoles la clasificación para los cuartos de final de la Copa de España con un cambio radical en el segundo parcial después de una primera parte irregular. El técnico brasileño del conjunto grancanario, Bruno Savignani, alabó la actitud del equipo en la segunda mitad, con un cambio de mentalidad para afrontar el partido con la seriedad que el encuentro requería.

Así llegan los dos equipos al partido

El conjunto grancanario ocupa la cuarta posición, con seis victorias y dos derrotas, y atraviesa un buen momento de forma. Los de Bruno Savignani han ganado sus dos últimos compromisos ligueros: primero superaron al Inveready Gipuzkoa por 87-66 y, posteriormente, firmaron una contundente victoria a domicilio frente al Grupo Ureta Tizona Burgos por 83-104. Entre ambos encuentros encajaron una derrota ante el Movistar Estudiantes (102-80). Acumulan dos triunfos consecutivos y buscan seguir presionando a los equipos de la zona alta.

Por su parte, el Bàsquet Menorca llega como decimocuarto clasificado, con un balance de dos victorias y seis derrotas. Sin embargo, los baleares han mejorado sus prestaciones en las últimas jornadas. Después de perder ante el Insolac Caja 87 (69-73), encadenaron dos victorias consecutivas: frente al Bueno Arenas Albacete (56-62) y al Alimerka Oviedo (75-65).

El Cajasiete Gran Canaria parte como favorito por clasificación y potencial ofensivo, pero tendrá enfrente a un rival que ha recuperado confianza y que intentará prolongar su reacción para alejarse de los puestos bajos.