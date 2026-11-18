Victoria contundente del Cajasiete Gran Canaria ante el CB Starlabs Morón en los octavos de final de la Copa España en un partido donde el conjunto grancanario fue de menos a más

El base del Cajasiete Gran Canaria, Carlos Alocén. Imagen CB Gran Canaria

El Cajasiete Gran Canaria logró una contundente victoria este martes ante el CB Starlabs Morón (73-104) en los octavos de final de la Copa España y certificó su clasificación para los cuartos de final. El conjunto dirigido por Bruno Savignani firmó un gran partido colectivo en una pista exigente, donde fue de menos a más hasta dominar el encuentro con claridad.

El primer cuarto estuvo marcado por la igualdad, con el equipo sevillano llevando la iniciativa y cerrando los diez minutos iniciales con ventaja (24-21). Sin embargo, los amarillos reaccionaron de forma espectacular en el segundo periodo. Con mayor acierto ofensivo, intensidad y velocidad en las transiciones, consiguieron un parcial demoledor que les permitió marcharse al descanso con una cómoda renta de 32-56.

Tras el paso por vestuarios, el Cajasiete Gran Canaria mantuvo el control del partido, moviendo bien el balón y aprovechando su superioridad física en la pintura. Luke Fischer, con varias acciones destacadas, contribuyó a ampliar la diferencia hasta el 58-85 al término del tercer cuarto.

En el último periodo, los grancanarios administraron su ventaja sin sobresaltos y terminaron imponiéndose por 73-104. Una victoria contundente que confirma el buen momento del equipo de Bruno Savignani y le permite seguir adelante en la Copa España.