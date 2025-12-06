Este sábado se prevé una jornada marcada por la presencia de calima ligera, que tenderá a ser más significativa en medianías del sur

Este sábado se prevé una jornada marcada por la presencia de calima ligera, que tenderá a ser más significativa en medianías del sur a última hora de la jornada. Por tanto, los días de ambiente otoñal han quedado atrás en las islas, para volver a un ambiente más seco que se podría prolongar hasta el miércoles de la próxima semana.

No obstante, a pesar de ese ligero polvo en suspensión durante este sábado, no se descarta que la nubosidad que se desplace desde el sur pueda dejar alguna precipitación débil, en distintos puntos del archipiélago.

Imagen RTVC.

Fenómenos costeros

Del mismo modo, el Gobierno de Canarias mantiene la prealerta por fenómenos costeros en el litoral norte y oeste de El Hierro, La Palma, Fuerteventura y Lanzarote. Así como en la costa norte de La Gomera, Tenerife y Gran Canaria, debido al mal estado del mar. Se esperan olas de 2 a 3,5 metros y cambios en el viento a lo largo del fin de semana.

En cuanto a las temperaturas irán en ascenso, en especial los valores diurnos. Los termómetros oscilarán entre los 24 grados de máxima en Tenerife, mientras que Las Palmas de Gran Canaria los oscilarán entre los 18ºC de mínima y los 23ºC de máxima.