Canarias tendrá este martes una jornada marcada por los cambios en las condiciones meteorológicas, con presencia de calima, nubosidad, descenso de las temperaturas y posibilidad de chubascos en distintos puntos del Archipiélago.

Canarias, respecto al tiempo, tendrá hoy un poco de todo, según apuntan las previsiones / Archivo

Así lo ha explicado el meteorólogo de Televisión Canaria Edgar Cedrés, quien señala que las islas afrontarán una jornada con «un poco de todo». Durante las primeras horas se mantiene la nubosidad de tipo bajo en diferentes zonas, entre ellas parte del Valle del Golfo y el noreste de El Hierro, el norte de La Gomera y Tenerife, así como el norte de Gran Canaria, donde se mantiene la conocida panza de burro. También habrá intervalos nubosos en las costas norte y oeste de Lanzarote y Fuerteventura.

Esta nubosidad tenderá a disiparse conforme avance la mañana y aumente la temperatura por la acción del sol, aunque volverá a aparecer al final de la tarde.

El aspecto más destacado de la previsión será la inestabilidad

Según Cedres, favorecerá el desarrollo de nubes que podrían dejar algunos chubascos. Existe además una pequeña posibilidad de que sean localmente fuertes, especialmente en zonas de interior, norte y este de Tenerife y Gran Canaria. En El Hierro podrían reactivarse las precipitaciones a últimas horas de la tarde.

También se esperan precipitaciones débiles y ocasionales en el norte y este de La Palma, zonas altas de La Gomera y, de forma puntual, en áreas de interior de Lanzarote y Fuerteventura.

Las temperaturas bajarán, especialmente en medianías y cumbres. En las costas, las máximas se situarán entre los 23 y algo más de 28 grados.

Para quienes quieran disfrutar de la playa, la recomendación son las costas del sur, donde habrá un ambiente más soleado.