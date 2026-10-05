La calima regresa a Canarias y bajarán las temperaturas en los próximos días

La presencia de calima será más notable en las islas orientales, con tormentas posibles en la costa este de Fuerteventura y Lanzarote

Canarias afronta un inicio de semana con calima, ambiente veraniego y las temperaturas más altas de los próximos días. A partir de ahora se espera un descenso progresivo de los termómetros y un aumento de la probabilidad de precipitaciones.

Imagen de la pluma de calima que se dirige a Canarias / Satélite EUMESAT



La calima será este lunes más notable en Canarias. Ya se observó ayer procedente del continente africano, sobre todo en Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa. También será visible en el cielo de Tenerife y Gran Canaria, donde afectará principalmente a las zonas altas.

Hoy se registrarán los valores más altos de la semana. Se prevén máximas de más de 32 grados en municipios como Pájara y Tuineje, en Fuerteventura. En el resto de islas habrá valores locales de más de 30 grados, sobre todo en puntos del sur.

Bajada progresiva de temperaturas

La semana empieza con pocos cambios, pero en los próximos días se espera una desescalada de las temperaturas, que será progresiva. A la vez, aumentará la nubosidad y la probabilidad de precipitaciones.

A primera hora hay nubosidad en el norte y el este de La Palma, el norte de La Gomera y amplias zonas del norte de Tenerife. También en el suroeste de Tenerife, entre Santiago del Teide y Adeje, con panza de burro en el norte de Gran Canaria y nubosidad baja en el norte y el oeste de Lanzarote y Fuerteventura. Con el paso de las horas, el sol ganará presencia y las nubes se irán disipando. La nubosidad baja podría persistir en el norte y el este de La Palma.

Como novedad, se generará nubosidad de tipo convectivo en el entorno de Las Cañadas del Teide, sin mayores consecuencias en principio. Además, la inestabilidad en el continente africano generará tormentas hacia la tarde-noche. Alguna podría salir al mar y no se descarta actividad tormentosa en la costa este de Fuerteventura y Lanzarote, de momento poco significativa.

Viento y mar: playa mejor por el sur

El viento alisio será entre flojo y moderado en las costas. En las cumbres de La Palma y El Hierro soplará del suroeste, con algún intervalo fuerte. Para ir a la playa se recomienda la costa sur, con marejadilla. En el norte conviene extremar la precaución por series de olas de mar de fondo de en torno a un metro y medio.

Previsión del tiempo al completo para las próximas horas