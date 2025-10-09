ES NOTICIA

Calles por las que pasará la Virgen de Candelaria en Santa Cruz de Tenerife

Virginia Gallo
La Virgen de Candelaria visitará Santa Cruz de Tenerife este 11 de octubre. Una visita que no se producía desde hace siete años. Te contamos todos los detalles de las calles por las que pasará la imagen de La Morenita y en las que recibirá el fervor de miles de personas

Santa Cruz de Tenerife tiene establecido todo un dispositivo para el recorrido de la Virgen de Candelaria por las calles de la capital tinerfeña.

Mapa de las paradas de la Virgen de Candelaria en Santa Cruz de Tenerife este 11 de octubre

Una vez que llegue la Virgen de Candelaria por la carretera general del Sur (TF-28) y entre en la zona de El Humilladero seguirá un recorrido por la capital tinerfeña hasta llegar a la Iglesia de la Concepción, donde permanecerá los próximos días.

Se espera que sea un acto multitudinario y el recorrido transcurrirá:

  • Desde la TF-28 a la altura del cruce con El Tablero.
  • Seguirá por esa vía hasta la carretera del Rosario.
  • Calle Alcalde García Ramos
  • Calle Ganivet
  • Avenida Benito Pérez Armas
  • Avenida Madrid
  • Avenida Bélgica
  • Avenida de La Asunción
  • Calle Ramón y Cajal
  • Calle Galcerán
  • Méndez Núñez,
  • Calle El Pilar
  • Villalba Hervás
  • La Marina
  • Avenida Francisco La Roche

Recorrido hasta la Iglesia de La Concepción

Una vez se realice el acto institucional de recibimiento en la Plaza de España, la imagen de la Virgen de Candelaria continuará hacia la Iglesia de La Concepción. El recorrido previsto es:

  • Sentido inverso por un tramo de la avenida Francisco La Roche.
  • Calle La Marina
  • Villalba Hervás
  • San Francisco
  • Cruz Verde
  • Imeldo Serís
  • Calle Candelaria
  • Santo Domingo
  • Llegada a la Iglesia de la Concepción

Actos previstos durante el recorrido

Durante el recorrido se harán varios actos destacados:

  • Parada prevista en el Hospital Universitario de Nuestra Señora de la Candelaria (HUNSC). E
  • En la carretera del Rosario, a la altura del barrio de García Escámez
  • El inicio del paso procesional será en la calle Ganivet

