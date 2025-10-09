Calles por las que pasará la Virgen de Candelaria en Santa Cruz de Tenerife

La Virgen de Candelaria visitará Santa Cruz de Tenerife este 11 de octubre. Una visita que no se producía desde hace siete años. Te contamos todos los detalles de las calles por las que pasará la imagen de La Morenita y en las que recibirá el fervor de miles de personas

Santa Cruz de Tenerife tiene establecido todo un dispositivo para el recorrido de la Virgen de Candelaria por las calles de la capital tinerfeña.

Una vez que llegue la Virgen de Candelaria por la carretera general del Sur (TF-28) y entre en la zona de El Humilladero seguirá un recorrido por la capital tinerfeña hasta llegar a la Iglesia de la Concepción, donde permanecerá los próximos días.

Se espera que sea un acto multitudinario y el recorrido transcurrirá:

Desde la TF-28 a la altura del cruce con El Tablero.

Seguirá por esa vía hasta la carretera del Rosario.

Calle Alcalde García Ramos

Calle Ganivet

Avenida Benito Pérez Armas

Avenida Madrid

Avenida Bélgica

Avenida de La Asunción

Calle Ramón y Cajal

Calle Galcerán

Méndez Núñez,

Calle El Pilar

Villalba Hervás

La Marina

Avenida Francisco La Roche

Recorrido hasta la Iglesia de La Concepción

Una vez se realice el acto institucional de recibimiento en la Plaza de España, la imagen de la Virgen de Candelaria continuará hacia la Iglesia de La Concepción. El recorrido previsto es:

Sentido inverso por un tramo de la avenida Francisco La Roche.

Calle La Marina

Villalba Hervás

San Francisco

Cruz Verde

Imeldo Serís

Calle Candelaria

Santo Domingo

Llegada a la Iglesia de la Concepción

Actos previstos durante el recorrido

Durante el recorrido se harán varios actos destacados: