Todos los detalles del recorrido que hará la Virgen de Candelaria en su peregrinación a Santa Cruz de Tenerife en el mes de octubre. Las fechas, horas, municipios y paradas que realizará

Todo listo para la peregrinación de la Virgen de Candelaria a Santa Cruz de Tenerife. Una cita que tendrá lugar entre el 11 de octubre y el 25 de octubre.

Durante toda la estancia de la Virgen de Candelaria en Santa Cruz de Tenerife, el templo de Nuestra Señora de La Concepción permanecerá abierto de 7:00 a 22:00 horas.

Todos los detalles del recorrido de la Virgen de Candelaria en su peregrinación hacia Santa Cruz de Tenerife / Archivo

Agenda del recorrido que seguirá la Virgen de Candelaria

Recorrido de la Peregrinación de la Virgen de Candelaria hacia Santa Cruz de Tenerife

Sábado 11 de octubre

A las 6:00 de la mañana se celebrará en la Basílica de Candelaria la Eucaristía de los peregirnos del Arciprestazgo.

de la mañana se celebrará en la la Eucaristía de los peregirnos del Arciprestazgo. La salida de la Virgen del templo está prevista a las 7:00 horas.

del templo está prevista a las horas. Comienza el recorrido hacia Santa Cruz de Tenerife haciendo paradas en: Barranco Hondo, Radazul Alto–El Chorrillo, El Humilladero, Taco y el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria . En cada municipio está previsto un acto de acogida.

. En cada municipio está previsto un acto de acogida. La entrada en la capital tinerfeña culmina con la bienvenida en la Plaza de España, presidida por el obispo Eloy Santiago, junto al alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, y la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila.

Domingo 12 de octubre

Esta jornada de domingo estará dedicada a los mayores y enfermos . 11:30 horas Eucaristía con los mayores y enfermos, con la administración del Sacramento de la Unción de Enfermos .

. 11:30 horas Eucaristía con los mayores y enfermos, con la administración del . 18:00 h. Eucaristía ofrecida por la Vida Consagrada.

A partir de esta jornada la Virgen de Candelaria permanecerá en la Iglesia de La Concepción. Durante estas jornadas se celebrarán misas, visitas escolares, rosarios, lecturas bíblicas.

Lunes 13 de octubre

19:30 h. Eucaristía ofrecida por las Parroquias de Ntra. Sra. de La Concepción, San Francisco y Orden Tercera.

Martes 14 de octubre

Destaca 19:30 horas Eucaristía ofrecida por las Parroquias del Arciprestazgo de Ofra.

Miércoles 15 de octubre

Destaca a las 16:30 horas Ofrenda de los enfermos y trabajadores de la Asociación Española Contra el Cáncer .

. 19:30 horas Eucaristía ofrecida por las Parroquias del Arciprestazgo de La Salud

Jueves 16 de octubre

19:30 h. Eucaristía ofrecida por la Familia Castrense.

Viernes 17 de octubre

19:30 h. Eucaristía ofrecida por las Parroquias del Arciprestazgo de Taco .

. 20:45 h. Vigilia del Domund con el lema «Misioneros de esperanza entre los pueblos», organizada por la Delegación de Misiones.

Sábado 18 de octubre

10:00 h. Encuentro de niños de catequesis en la plaza de la iglesia, con la representación: «Aparición de la Virgen en Chimisay» .

. 13:00 h. Eucaristía ofrecida por la Junta de Hermandades y Cofradías de La Laguna y por la Delegación de Hermandades y Cofradías .

. 17:00 h. Encuentro Diocesano de Jóvenes (Hogar Escuela).

19:30 h. Eucaristía con jóvenes.

20:45 h. Salida de la Virgen de Candelaria a la Plaza de la Iglesia.

21:00 h. Vigilia musical de Hakuna Group Music.

Domingo 19 de octubre

11:30 h. Eucaristía ofrecida por la Delegación del Apostolado del Mar .

. 12:45 h. Salida de la Virgen de Candelaria a la Plaza de la Iglesia.

13:00 h. Ofrenda Folklórica .

. 18:00 h. Eucaristía ofrecida por la Pastoral Sociocaritativa.

Lunes 20 de octubre

Destaca a las 19:30 horas la Eucaristía ofrecida por las Parroquias de Anaga.

Martes 21 de octubre

Visita privada al Centro Penitenciario Tenerife II: encuentro con los reclusos, personal de servicio y miembros de la Pastoral Penitenciaria.

19:30 h. Eucaristía ofrecida por las Parroquias del Sagrado Corazón y Ntra. Sra. de El Pilar.

Miércoles 22 de octubre

Durante toda la jornada las actividades habituales de Eucaristía, visitas de colegios y Rosario.

19:30 h. Eucaristía ofrecida por las Parroquias de María Auxiliadora, San Sebastián, Sto. Domingo y Sto. Hermano Pedro.

Jueves 23 de octubre

Durante toda la jornada las actividades habituales de Eucaristía, visitas de colegios y Rosario.

19:30 h. Eucaristía ofrecida por las Parroquias de San Roque, San José de Anchieta, San José y Cruz de Ifara.

Viernes 24 de octubre: Despedida de la Virgen de Candelaria de Santa Cruz de Tenerife

Peregrinación de la Virgen de Candelaria de regreso desde Santa Cruz de Tenerife a la Villa Mariana

El viernes 24, tras la misa vespertina, la Virgen sale en procesión hacia la Plaza de España a las 19:00 horas.

a las 19:00 horas. Solemne Eucaristía a las 20:00 horas, presidida por el obispo en la Plaza de España.

La despedida de Santa Cruz se sella con la Procesión de Antorchas a las 22:00 horas.

a las 22:00 horas. 22:45 h. Parada en el proyecto Café y Calor (Avda. de Bélgica)

23:30 h. Acogida del Arciprestazgo de La Salud en la Plaza de la Cruz del Señor. Cambio de paso.

Sábado 25 de octubre

En la madrugada del sábado 25 de octubre, a las 00:45 horas, comienza el camino de retorno con parada en Cuesta de Piedra .

. Visita a la comunidad de Madres Dominicas a la 01:20 horas en el Colegio de las Dominicas de Vistabella.

en el Colegio de las Dominicas de Vistabella. La procesión sigue por la Avenida de Los Príncipes de España y la Rotonda del Hospital Universitario de Nuestra Señora de Candelaria , avanzando durante la madrugada del domingo.

y la , avanzando durante la madrugada del domingo. 2:55 h. Parada en Taco y despedida del municipio de La Laguna .

. 4:40 h. Parada en El Humilladero y despedida definitiva del municipio de Santa Cruz de Tenerife .

. 5:40 h. Parada en Radazul Alto y despedida del municipio de El Rosario .

. 7:15 h. Parada en Barranco Hondo y Bienvenida en el municipio de Candelaria .

. 8:50 h. Visita a la Casa de Acogida en la Residencia de Mayores de la Virgen de Candelaria .

en la . 10:35 h. Cambio de paso en la Estación Disa e inicio de la Procesión solemne de entrada a la Villa Mariana .

. 12:20 h. Entrada en la Basílica y Eucaristía de Peregrinos.

RTVC en directo en los puntos destacados del recorrido de la Virgen de Candelaria

El grupo de RTVC realizará un especial despliegue con motivo de esta cita histórica. Televisión Canaria, La Radio Canaria y en Digital se podrá seguir al detalle todo lo que acontece.