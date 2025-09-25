El obispo Felipe Fernández estableció un ciclo de siete años para la peregrinación de la Virgen de Candelaria alternativamente a Santa Cruz de Tenerife y a La Laguna

La Virgen de Candelaria sale de la Basílica en procesión. Imagen RTVC

La imagen de Nuestra Señora de la Candelaria visitará Santa Cruz de Tenerife del 11 al 24 de octubre, como parte del ciclo de peregrinaciones septenales organizado por el Obispado de Tenerife.

La visita, que también incluye paradas en otros municipios, será coordinada por varias instituciones y contará con múltiples actos religiosos y culturales durante su estancia en la capital, donde permanecerá en la parroquia de la Concepción. La peregrinación se realiza bajo el lema «María, candela de esperanza».

El sábado 11 de octubre a las 6:00 horas se celebra en la Basílica de Candelaria la Eucaristía de los peregrinos del Arciprestazgo, y a las 7:00 horas se produce la solemne salida de la Virgen.

La entrada en Santa Cruz culmina con la bienvenida en la Plaza de España, presidida por el obispo Eloy Santiago, junto al alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, y la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila.

Retoma el ciclo septenal

Esta peregrinación retoma el ciclo septenal establecido en 2001 por el obispo Felipe Fernández, que alterna entre Santa Cruz y La Laguna. El recorrido incluirá paradas simbólicas en Barranco Hondo, El Rosario y El Tablero, y contará con la coordinación del Obispado de Tenerife, el Ayuntamiento de Santa Cruz, el de Candelaria y otras entidades para garantizar su correcto desarrollo. Esta será la primera visita desde 2018, cuando la Virgen peregrinó de forma extraordinaria a ambas ciudades por el bicentenario de la Diócesis Nivariense.

En 2002 la imagen de la Virgen de Candelaria visitó Santa Cruz de Tenerife y en 2009 fue a La Laguna. Sin embargo, la nueva visita a la capital, que debía ocurrir en 2016, se pospuso hasta 2018, cuando, con motivo de la celebración del bicentenario de la Diócesis Nivariense (que ocurriría en 2019), la Morenita peregrinó a las dos ciudades. A partir de ahí, se retomó el período de siete años. Por eso, la imagen volverá a Santa Cruz de Tenerife este 2025 y a La Laguna en 2032.