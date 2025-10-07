¿Cuándo va la Virgen de Candelaria a Santa Cruz de Tenerife?

Este mes de octubre la Virgen de Candelaria permanecerá en la parroquia de La Concepción, en Santa Cruz de Tenerife

La imagen de la Virgen de Candelaria visitará Santa Cruz de Tenerife del 11 al 24 de octubre de 2025. Durante estas dos semanas, la imagen permanecerá en la parroquia de La Concepción de Santa Cruz de Tenerife.

El obispo Felipe Fernández estableció en 2001 la peregrinación de la patrona de Canarias cada siete años y de forma alternativa a Santa Cruz, capital de Tenerife, y a La Laguna, capital de la Diócesis.

Así, en 2002 visitó Santa Cruz y en 2009 fue a La Laguna. Sin embargo, la nueva visita a la capital, que debía ocurrir en 2016, se pospuso hasta 2018, cuando, con motivo de la celebración del bicentenario de la Diócesis Nivariense (que ocurriría en 2019), la Morenita peregrinó a las dos ciudades. A partir de ahí, se retomó el período de siete años. Por eso, la imagen volverá a Santa Cruz en 2025 y a La Laguna en 2032.