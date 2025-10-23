La Virgen de Candelaria realizará este viernes 24 de octubre el camino de regreso hacia la Villa Mariana desde Santa Cruz de Tenerife. Te contamos las paradas y horarios previstas
¿Cuándo regresa la Virgen de Candelaria?
La Virgen de Candelaria regresa a la Villa Mariana después de 13 días en Santa Cruz de Tenerife. Para su recorrido de vuelta, en lo que ha sido una visita histórica este 2025, estará acompañada de miles de peregrinos. Se ha organizado un dispositivo completo que comenzará este viernes 24 de octubre y concluirá al día siguiente, sábado 25 de octubre con su llegada a la Basílica de Candelaria.
Recorrido completo de regreso de la Virgen de Candelaria: horarios y paradas
Viernes 24 de octubre
19:00 horas: Salida de la Virgen de la Candelaria de la Iglesia de la Concepción
20:00 horas: Eucaristía de despedida
La misa de despedida de la imagen se realizará en el Paseo Teniente Franscisco Grandi Giraud. En la zona del lago de la Plaza de España de Santa Cruz de Tenerife. Será uno de los principales actos con una duración aproximada de dos horas.
22:45 horas: Parada en ‘Café y calor’ en la Avenida de Bélgica
La Virgen de Candelaria permanecerá durante unos minutos en el centro de Cáritas de ‘Café y calor’. Un centro en el que se acoge por la noche a personas sin hogar.