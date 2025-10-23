La Virgen de Candelaria realizará este viernes 24 de octubre el camino de regreso hacia la Villa Mariana desde Santa Cruz de Tenerife. Te contamos las paradas y horarios previstas

La Virgen de Candelaria durante estos días ha tenido la Iglesia de La Concepción como punto de encuentro de miles de personas

¿Cuándo regresa la Virgen de Candelaria?

La Virgen de Candelaria regresa a la Villa Mariana después de 13 días en Santa Cruz de Tenerife. Para su recorrido de vuelta, en lo que ha sido una visita histórica este 2025, estará acompañada de miles de peregrinos. Se ha organizado un dispositivo completo que comenzará este viernes 24 de octubre y concluirá al día siguiente, sábado 25 de octubre con su llegada a la Basílica de Candelaria.

Recorrido completo de regreso de la Virgen de Candelaria: horarios y paradas

Viernes 24 de octubre

19:00 horas: Salida de la Virgen de la Candelaria de la Iglesia de la Concepción

20:00 horas: Eucaristía de despedida

La misa de despedida de la imagen se realizará en el Paseo Teniente Franscisco Grandi Giraud. En la zona del lago de la Plaza de España de Santa Cruz de Tenerife. Será uno de los principales actos con una duración aproximada de dos horas.

22:45 horas: Parada en ‘Café y calor’ en la Avenida de Bélgica

La Virgen de Candelaria permanecerá durante unos minutos en el centro de Cáritas de ‘Café y calor’. Un centro en el que se acoge por la noche a personas sin hogar.

23:30 horas: Cambio de paso en Cruz del Señor

Sábado 25 de octubre

00:45 horas: Acto comunidades parroquiales en Cuesta Piedra

01:20 horas: Parada Colegio Dominicas

02:55 horas: Despedida de La Laguna en Taco

04:40 horas: Despedida de Santa Cruz de Tenerife en El Humilladero

5:40 horas: Despedida de El Rosario en Radazul Alto

7:15 horas: Bienvenida en Candelaria. La parada será en Barranco Hondo

8:50 horas: Parada en la Casa de Acogida en la Residencia de Mayores Virgen de Candelaria

10:35 horas: Cambio de paso en Candelaria. El punto de encuentro está en la Estación DISA a la entrada del casco urbano

12:15 horas: Entrada a la Basílica y celebración de Eucaristía