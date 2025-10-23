La imagen regresará este viernes a su basílica tras una eucaristía en la plaza de España, con amplias restricciones de tráfico y ajustes en el transporte público

La Virgen de Candelaria se despedirá este viernes, 24 de octubre, de Santa Cruz de Tenerife en una jornada que movilizará a miles de personas y supondrá importantes medidas de tráfico y transporte.

Acto en honor a la Virgen de Candelaria en Santa Cruz de Tenerife | Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

La imagen abandonará la iglesia de La Concepción alrededor de las 19:00 horas, para dirigirse a la plaza de España, donde se celebrará una eucaristía de despedida. Posteriormente, a las 22:00 horas, comenzará la procesión de regreso hacia la Villa de Candelaria, con paradas y pequeños actos en distintos puntos del recorrido.

Recorrido por la capital tinerfeña

El trayecto inicial partirá de la calle Santo Domingo, continuará por Candelaria, Imeldo Serís, General Gutiérrez y La Marina, hasta desembocar en la plaza de España.

Tras la eucaristía, la comitiva emprenderá el regreso por La Marina, General Gutiérrez, Bravo Murillo y San Sebastián, avanzando después por avenida Bélgica, avenida Islas Canarias, Santiago Beyro, Tinguaro, Manuel de Oraá y Arocha, Juan Rumeu García, Cuesta Piedra, Juan García Álvarez y Francisco Pizarro, hasta enlazar con la carretera Santa Cruz–La Laguna (TF-180).

El recorrido continuará por José Guezala Bignory, Elías Bacallado, Príncipes de España, carretera del Rosario y la TF-28, hasta el límite municipal de El Tablero.

Restricciones de estacionamiento desde las 15:00 horas

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha informado de que mañana viernes se aplicarán prohibiciones de aparcamiento en varias zonas del área metropolitana.

Desde las 15:00 horas, estará prohibido estacionar en General Gutiérrez, plaza de España, plaza del Cabildo y calle San Sebastián, desde la rotonda de Santa Cruz de la Sierra y la avenida La Salle.

A partir de las 17:00 horas, las restricciones se ampliarán a avenida Bélgica, Santiago Beyro, Tinguaro, Manuel de Oraá y Arocha, Buenaventura Bonnet, Juan Rumeu García, subida Cuesta Piedra, Juan García Álvarez y Francisco Pizarro, así como un tramo de la vía Santa Cruz-La Laguna y otro de Príncipes de España.

Finalmente, a las 20:00 horas, no se podrá estacionar en la TF-28, entre las rotondas de Tíncer y Barranco Grande, en sentido sur.

Ajustes en guaguas y tranvía

La empresa Titsa ha anunciado desvíos y suspensiones temporales en numerosas líneas urbanas e interurbanas, con una guagua de apoyo para acompañar a los peregrinos entre El Tablero y la TF-28, operativa desde las 00:00 hasta las 12:00 horas del sábado.

Las rutas urbanas afectadas en sus recorridos serán las 901, 902, 904, 905, 906, 908, 909, 911, 912, 914, 919, 920, 921, 934, 935, 936, 937, 971, 972, 974 y 975, mientras que entre las interurbanas se verán alteradas las 014, 026, 138, 139, 232, 120, 121 y 122, quedando suspendidas las líneas 232 y 111 entre las 10:30 y 12:30 horas.

Por su parte, Metrotenerife adaptará el servicio de la Línea 1 del tranvía en los tramos coincidentes con la comitiva, especialmente en Imeldo Serís, Bravo Murillo, Islas Canarias, Príncipes de España, carretera de El Rosario y avenida de Taco.

El servicio se restablecerá progresivamente tras el paso de la procesión y con autorización del CECOPIN. Las Líneas 1 y 2 mantendrán su funcionamiento normal en los tramos no afectados.

El dispositivo también afectará, momentáneamente, a la ubicación de algunas paradas de taxi en la zona centro.

Llamamiento a la colaboración ciudadana

El Ayuntamiento y la Policía Local piden a la población respetar las señales y las indicaciones de los agentes, así como planificar los desplazamientos con antelación.

El dispositivo busca garantizar la seguridad de la imagen, los peregrinos y los asistentes al regreso de la patrona de Canarias a su Basílica de Candelaria tras su estancia en la capital.