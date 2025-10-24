Cortes de tráfico en Santa Cruz de Tenerife a partir de las 15:00 horas

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife aplicará prohibiciones de aparcamiento en varias zonas del área metropolitana con motivo de la despedida de la Virgen de Candelaria.

Desde las 15:00 horas, estará prohibido estacionar en General Gutiérrez, plaza de España, plaza del Cabildo y calle San Sebastián, desde la rotonda de Santa Cruz de la Sierra y la avenida La Salle.

A partir de las 17:00 horas, las restricciones se ampliarán a avenida Bélgica, Santiago Beyro, Tinguaro, Manuel de Oraá y Arocha, Buenaventura Bonnet, Juan Rumeu García, subida Cuesta Piedra, Juan García Álvarez y Francisco Pizarro, así como un tramo de la vía Santa Cruz-La Laguna y otro de Príncipes de España.

Finalmente, a las 20:00 horas, no se podrá estacionar en la TF-28, entre las rotondas de Tíncer y Barranco Grande, en sentido sur.