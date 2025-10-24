Todos los detalles de la despedida de la Virgen de Candelaria de Santa Cruz de Tenerife tras trece días de estancia en Santa Cruz de Tenerife. RTVC realiza un despliegue especial para mostrar lo que ocurre, minuto a minuto, en este regreso de la Virgen de Candelaria
Llega a su fin la histórica visita de la Virgen de Candelaria a Santa Cruz de Tenerife. Catorce años tardará en volver a la capital tinerfeña. Durante trece días ha recibido en la Iglesia de La Concepción a miles de personas que han acudido a venerar la imagen.
14:45 Día: 24-10-2025
Cortes de tráfico en Santa Cruz de Tenerife a partir de las 15:00 horas
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife aplicará prohibiciones de aparcamiento en varias zonas del área metropolitana con motivo de la despedida de la Virgen de Candelaria.
Desde las 15:00 horas, estará prohibido estacionar en General Gutiérrez, plaza de España, plaza del Cabildo y calle San Sebastián, desde la rotonda de Santa Cruz de la Sierra y la avenida La Salle.
A partir de las 17:00 horas, las restricciones se ampliarán a avenida Bélgica, Santiago Beyro, Tinguaro, Manuel de Oraá y Arocha, Buenaventura Bonnet, Juan Rumeu García, subida Cuesta Piedra, Juan García Álvarez y Francisco Pizarro, así como un tramo de la vía Santa Cruz-La Laguna y otro de Príncipes de España.
Finalmente, a las 20:00 horas, no se podrá estacionar en la TF-28, entre las rotondas de Tíncer y Barranco Grande, en sentido sur.
14:39 Día: 24-10-2025
Últimas horas de la Virgen de Candelaria en la capital tinerfeña
Esta tarde la Virgen de Candelaria emprende su regreso a la basílica tras dos semanas en Santa Cruz de Tenerife.
A las 19:00 horas, la Imagen saldrá de La Concepción hacia la plaza de España para un acto de despedida y a las 22:00 horas comenzará su camino de regreso a Candelaria.
14:30 Día: 24-10-2025
La guía completa de las paradas y recorrido de regreso de la Virgen de Candelaria
14:15 Día: 24-10-2025
Curiosidades de las joyas de la Virgen de Candelaria
Hay una curiosidad de la Virgen de Candelaria en esta peregrinación que tiene que ver con las joyas que porta la imagen.
Cuando salió de su Basílica hacia Santa Cruz de Tenerife, la Virgen de Candelaria llevaba joyas de plata en su condición de peregrina. Ahora en su regreso a Candelaria, lo hará con joyas de oro.
14:00 Día: 24-10-2025
La Virgen de Candelaria no regresará a Santa Cruz de Tenerife hasta dentro de 14 años
Esta visita de 2025 es más especial. Hacía siete años que la Virgen de Candelaria no visitaba la capital tinerfeña pero no regresará hasta dentro de catorce años.
Sin embargo, la imagen de ‘La Morenita‘ sí que volverá a salir de la Basílica de Candelaria para otro momento histórico. Dentro de siete años está prevista su visita a la ciudad de San Cristóbal de La Laguna.
13:45 Día: 24-10-2025
Imágenes para la historia
La Virgen de Candelaria pone fin a una visita histórica a Santa Cruz de Tenerife y deja imágenes que pasarán a la historia.
Tenemos nuestro álbum para el recuerdo en nuestra galería de imágenes que podrás ver en todo momento.
13:29 Día: 24-10-2025
Despedida de la Virgen de Candelaria de Santa Cruz de Tenerife
RTVC comienza un despliegue especial con motivo de la despedida de la Virgen de Candelaria a Santa Cruz de Tenerife. Te contaremos minuto a minuto todos los detalles de cómo regresa la imagen hasta la Villa Mariana: los momentos más emotivos de su despedida de la capital tinerfeña, las paradas que realiza y cómo llega a la Basílica de Candelaria.