Todos los detalles de la visita histórica de la Virgen de Candelaria a Santa Cruz de Tenerife. RTVC te cuenta todo lo que ocurre en directo sobre la peregrinación desde la Basílica de Candelaria a Santa Cruz de Tenerife
Visita de la Virgen de Candelaria a Santa Cruz de Tenerife este sábado 11 de octubre de 2025. Una fecha que queda para la historia porque desde hace siete años no se repetía esta peregrinación.
05:40 Día: 11-10-2025
Peregrinación Virgen de Candelaria | La misa en la Basílica de Candelaria comenzará a las 6:00 horas
La Basílica de Candelaria acogerá a las 6:00 horas la misa que precede a la salida de la Virgen de Candelaria de la villa mariana con destino Santa Cruz de Tenerife.
Los fieles y devotos participarán en esta eucaristía tras la cual la imagen peregrinará por varios puntos de la isla hasta su llegada a la capital tinerfeña.
05:30 Día: 11-10-2025
Peregrinación Virgen de Candelaria | Todo listo para la peregrinación de la Virgen de Candelaria
Todo listo para la peregrinación de la Virgen de Candelaria a Santa Cruz de Tenerife. Una cita que tendrá lugar entre el 11 de octubre y el 25 de octubre.
Durante toda la estancia de la Virgen de Candelaria en Santa Cruz de Tenerife, el templo de Nuestra Señora de La Concepción permanecerá abierto de 7:00 a 22:00 horas.