Peregrinación Virgen de Candelaria | La misa en la Basílica de Candelaria comenzará a las 6:00 horas

La Basílica de Candelaria acogerá a las 6:00 horas la misa que precede a la salida de la Virgen de Candelaria de la villa mariana con destino Santa Cruz de Tenerife.

Los fieles y devotos participarán en esta eucaristía tras la cual la imagen peregrinará por varios puntos de la isla hasta su llegada a la capital tinerfeña.