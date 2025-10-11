ES NOTICIA

Visita de la Virgen de Candelaria a Santa Cruz de Tenerife | minuto a minuto

Virginia Gallo
Virginia Gallo

Todos los detalles de la visita histórica de la Virgen de Candelaria a Santa Cruz de Tenerife. RTVC te cuenta todo lo que ocurre en directo sobre la peregrinación desde la Basílica de Candelaria a Santa Cruz de Tenerife

Visita de la Virgen de Candelaria a Santa Cruz de Tenerife este sábado 11 de octubre de 2025. Una fecha que queda para la historia porque desde hace siete años no se repetía esta peregrinación.

La Virgen de Candelaria iniciará su peregrinación desde la Basílica de Candelaria a Santa Cruz de Tenerife este sábado 11 de octubre / RTVC

En Directo

Última actualización el 11-10 05:40

05:40 Día: 11-10-2025

Peregrinación Virgen de Candelaria | La misa en la Basílica de Candelaria comenzará a las 6:00 horas

La Basílica de Candelaria acogerá a las 6:00 horas la misa que precede a la salida de la Virgen de Candelaria de la villa mariana con destino Santa Cruz de Tenerife.

Los fieles y devotos participarán en esta eucaristía tras la cual la imagen peregrinará por varios puntos de la isla hasta su llegada a la capital tinerfeña.

05:30 Día: 11-10-2025

Peregrinación Virgen de Candelaria | Todo listo para la peregrinación de la Virgen de Candelaria

Todo listo para la peregrinación de la Virgen de Candelaria a Santa Cruz de Tenerife. Una cita que tendrá lugar entre el 11 de octubre y el 25 de octubre.

Durante toda la estancia de la Virgen de Candelaria en Santa Cruz de Tenerife, el templo de Nuestra Señora de La Concepción permanecerá abierto de 7:00 a 22:00 horas.

Virgen de Candelaria. Imagen RTVC
Virgen de Candelaria. Imagen RTVC

