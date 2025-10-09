Todos los detalles de los puntos en los que se realizarán cortes de tráfico con motivo de la visita de la Virgen de Candelaria a Santa Cruz de Tenerife y los horarios

La llegada de la imagen de la virgen de Candelaria al municipio de Santa cruz de Tenerife, prevista para este sábado, supondrá el despliegue de un amplio dispositivo de seguridad y tráfico para garantizar el correcto desarrollo de los actos previstos, además de diferentes desvíos en las líneas de transporte urbano y corte del servicio de tranvía cuando se cruce con la comitiva de peregrinos.

Imagen de la Virgen de Candelaria.

Por ello, una buena parte del esfuerzo municipal se centrará en adoptar las medidas pertinentes en materia de tráfico desde que la imagen religiosa y su comitiva acceda al municipio desde la carretera general del Sur (TF-28) por la zona de El Humilladero hasta los puntos de parada previstos en esta procesión hasta llegar a la iglesia de La Concepción en la capital tinerfeña.

El itinerario afectado por este acto que se prevé multitudinario transcurrirá desde la citada (TF-28) a la altura del cruce con El Tablero; siguiendo en dirección por esa vía hasta la carretera del Rosario; calles Alcalde García Ramos, Ganivet, avenida Benito Pérez Armas, avenida Madrid, avenida Bélgica, avenida de La Asunción; calles Ramón y Cajal, Galcerán, Méndez Núñez, Pilar, Villalba Hervás, La Marina y avenida Francisco La Roche.

Acto institucional de recibimiento de la imagen

En ese punto está previsto un acto institucional de recibimiento tras el cual la imagen se dirigirá a la iglesia de La Concepción pasando, en sentido inverso por un tramo de la avenida Francisco La Roche, La marina, Villalba Hervás, San Francisco, Cruz Verde, Imeldo Serís, calle Candelaria, Santo Domingo y plaza de la iglesia.

El itinerario está jalonado de diferentes actos tanto en el Hospital Universitario de Nuestra Señora de la Candelaria (HUNSC); en la carretera del Rosario, a la altura del barrio de García Escámez; y en la calle Ganivet que será el punto donde se inicie el paso procesional.

Supresión de estacionamientos y horarios

Desde este viernes, esta medida se adoptará en un tramo de la TF-28 desde Barranco Grande al límite del término municipal en esa zona. Ya el mismo sábado se suprimirá la parada de taxis ubicada en la carretera del Rosario frente al HUNSC desde las 07:00 horas. En otro caso, desde las 11:00 horas de ese día se eliminará la posibilidad de aparcar en la calle Ganivet, sentido descendente, avenida de Madrid y un tramo de la avenida Bélgica.

En cuanto a la supresión de estacionamientos, comenzará a ser operativa a partir de la calle Ganivet, en la zona de Los Gladiolos, quedando de tal manera que en esta primera calle la supresión de los estacionamientos será en el tramo entre las Alcalde García Gómez y avda. Benito Pérez Armas, en el sentido hacia la avenida, desde las 11:00 horas del mismo sábado hasta la finalización del evento.

De la misma manera que ocurrirá en la avda. de Madrid, en el tramo izquierdo entre las calles avda. Benito Pérez armas y avda. de Bélgica, en el sentido hacia la avenida, desde las 11:00 horas de ese mismo día y hasta el paso de la procesión.

Más cierres

En la calle Ramón y Cajal, la reserva de estacionamientos será en ambos márgenes en el tramo de la avda. de la Asunción y Galcerán, desde las 13:00 horas del sábado y hasta el paso de los peregrinos y la virgen, igual que en la calle General Gutiérrez, en ambos márgenes en el tramo de calle La Marina e Imeldo Serís, desde las 19:00 horas del sábado.

Así como en La Marina, con la supresión de los estacionamientos de motos y reservas de carga/descarga, y el reservado de taxis, situados en el tramo entre General Gutiérrez y Villalva Hervás, desde las 19:00 horas y hasta la finalización del evento.

Recorrido de la visita de la Virgen de Candelaria 2025.

Desvío de líneas 903, 903 y 923

La línea 902, en ambos sentidos, desde las 18:00 a las 20:00 operará desde y hasta la plaza de Los Patos, mientras que la 903, en sentido Muelle Norte, desde las 15:30 a las 17:30 horas, realizará el recorrido como la línea 923. Desde las 17:30 a las 19:30 horas, desde la calle Alcalde García Ramos continuará por la calle República Argentina, calle Panamá, avda. Manuel Hermoso Rojas, calle Alcalde José Emilio García Gómez, La Salle, Méndez Nuñez y Ramblas. A partir de las 19:30 se restablece todo el recorrido habitual.

Línea 923

En sentido Cementerio, desde las 15:30 a las 17:30 horas realizará el recorrido como la línea 923. Cuando se cierre la avda. Reyes Católicos y avda. de La Asunción (18:00 a 19:30 aprox.) desde la Rambla de Santa Cruz se desviará por avda. 25 de Julio, La Salle, Tres de Mayo, Ortega y Gasset, Valle Inclán y recorrido habitual. A partir de las 19:30 se restablece todo el recorrido habitual.

Línea 904

La línea 904, en ambos sentidos, desde las 18:00 a las 20:00 horas operará desde y hasta la plaza de Los Patos. En sentido plaza los Patos, desde la avda. Barranco de Santos se desviará por la calle Diego Crosa, El Olvido, Comandante Sánchez Pinto, Rambla de Santa Cruz y Costa y Grijalba hasta la plaza de Los Patos. En sentido La Salud, lo hará desde la plaza de Los Patos por la Viera y Clavijo, Ramblas de Santa Cruz y avda. Islas Canarias, donde retomará el recorrido habitual.

Línea 905

La 905, entre las 14:00 y las 15:30 horas se desplazará la parada de González Campos a Sargentos Provisionales. En sentido Intercambiador, desde las 14:00 a las 15:30 horas, desde Sargentos Provisionales gira a la izquierda en la avda. Príncipes de España en sentido Centro Salud y continuará con el recorrido habitual. Desde las 15:30 a las 16:30, en la rotonda de la avda. los Príncipes continuará por la calle Américo López Méndez (sentido Conservatorio), Ángel Romero, Alcalde Mandillo Tejera y Alcalde García Ramos, donde continuará con el recorrido habitual.

Desde las 16:30 a las 17:30 horas, esta línea discurrirá desde la Casa Cuna y se incorporará a la TF-5 y avda. Manuel Hermoso Rojas, donde continuará con el recorrido habitual. Cuando se cierre la plaza Weyler y Méndez Núñez (19:00 a 20:30 horas, aprox.) desde la calle Alcalde García Ramos continuará por calle Valle Inclán, avda. Reyes Católicos y Ramblas, recuperando su recorrido habitual a partir de las 20:30 horas.

En sentido Ofra, mientras permanezca cerrada la TF-28 entre la Casa Cuna y Miramar (15:30 a 16:00 horas aprox.) desde Chamberí se desviarán por la TF-5, Puente de Taco para incorporarse a la avda. Príncipes de España, y desde las 16:00 a las 17:30 horas, en la Piscina Municipal se desviará por la TF-5 y se incorpora en Chamberí para continuar con el recorrido habitual. Desde que se cierre la Plaza Weyler (19:00 a 20:30 aprox.) continuarán por Ramblas. A partir de las 20:30 horas se restablece todo el recorrido habitual.

Línea 906

Con respecto a la línea 906, mientras permanezca cerrada la avda. Benito Pérez Armas (17:30 a 17:45 aprox.) en sentido Intercambiador, desde la avda. Islas Canarias continuará por avda. Bélgica, avda. San Sebastián para llegar al Intercambiador; mientras que en La Salud, mientras permanezca cerrada Benito Pérez Armas (17:30 a 17:45 aprox.), lo hará desde Benito Pérez Armas, girará por Reyes Católicos, Ortega y Gasset, Azorín, Alcalde García Ramos, Alcalde Mandillo Tejera, Ángel Romero, Curva de la Cervecera y subida Cuesta Piedra, donde se incorporar a la calle Francisco Aguilar para continuar su recorrido habitual.

Línea 908

La 908, en sentido Intercambiador, desde las 14:00 a las 15:30 horas desde Sargentos Provisionales gira en Príncipes de España en sentido Centro Salud y continuará con el recorrido habitual. De15:30 a las 16:30 horas, desde la rotonda de la avda. los Príncipes continuará por Américo López Méndez (sentido Conservatorio), Ángel Romero, Alcalde Mandillo Tejera y Alcalde García Ramos, donde continuará con el recorrido habitual. Desde las 16:30 a las 17:30 horas, desde la Casa Cuna se incorporará a la TF-5 y Reyes Católicos, donde continuará con el recorrido habitual.

Desde las 17:30 a las 19:30, desde Alcalde García Ramos continuará por República Argentina, Panamá, Manuel Hermoso Rojas, Alcalde José Emilio García Gómez, La Salle y San Sebastián, donde continuará con el recorrido habitual, y desde 19:30 horas restablece su recorrido habitual. Mientras que en sentido Ofra, cuando esté cerrada la TF-28 entre la Casa Cuna y Miramar (15:30 a 16:00 aprox.), desde Chamberí se desviaran por la TF-5, Puente de Taco para incorporarse a Príncipes de España y de 16:00 a 17:30 horas, en la Piscina Municipal se desviará por la TF-5 y se incorpora en Chamberí para continuar con el recorrido habitual.

Línea 909

Línea 909, en sentido Muelle Norte, desde las 18:00 y hasta la apertura de la plaza de España, en la avda. San Sebastián continuará por la avda. Marítima y Francisco la Roche. En sentido Intercambiador, posible corte de la plaza de España, a partir de las 18:00 horas.

Línea 911

Línea 911, en sentido Ofra, se pueden producir cortes puntuales en el cruce de Luis de la Cruz con Avda. Bélgica, entre las 17:45 a 18:15 aproximadamente. Mientras que en sentido Muelle Norte, cuando se cierre la avda. Bélgica, Reyes Católicos y avda. de La Asunción (18:00 a 19:30 aprox.), desde la avda. Venezuela continuará por Benito Pérez Armas, Manuel Hermoso Rojas, La Salle, Méndez Núñez y Rambla de Santa Cruz, donde retomará el recorrido habitual, recobrando su recorrido habitual a las 19:30 horas.

Línea 912, 914, 902 y 921

La 912, en ambos sentidos, de 18:00 a las 20:00 horas operará desde y hasta la plaza de Los Patos. La 914 quedará suspendida mientras está cerrada la plaza Weyler y El Pilar (18:00 a 21:00 aprox.), lo mismo que le ocurrirá a la 920, mientras esté cerrada Reyes Católicos y La Asunción (18:00 a 19:00 aprox.). Desde las 18:00, y hasta la apertura de plaza de España, discurrirá desde San Sebastián por avda. Marítima y Francisco la Roche, y de manera similar, la 921, suspendida mientras esté cerrada Reyes Católicos y La Asunción (18:00 a 19:00), aunque hacia el Intercambiador habrá un corte de la plaza de España desde las 18:00 horas.

Línea 933

Línea 933, en sentido Taco, de 11:15 a 12:15 horas, habrá cortes en el cruce de El Chorrillo y se desviará por conexión a TF-1, TF-1, TF-2 y en Bco. Grande para seguir con el recorrido habitual. Desde las 12:15 horas y hasta acabar los actos en Cruce de Taco (14:00 horas), desde El Chorrillo se desviará por Cruz de La Gallega, El Litre, Los Majuelos hasta el pabellón Santiago Martín, TF-5 y entrada por rotonda de la Pepsi-Cola hasta la Azufrera. En sentido El Tablero, de 12:00 a 14:00, en Taco se desviarán por la calle de San Miguel de Chimisay, Los Majuelos, avda. el Litre, Cruz de La Gallega y El Chorrillo, donde retoma su recorrido.

Línea 934

Línea 934, de 12:00 a 14:00 horas, en Taco se desviarán por la calle de San Miguel de Chimisay, Los Majuelos, El Litre, Cruz de La Gallega, El Chorrillo y Portada del Duque, donde retomará el recorrido habitual. Mientras permanezca cerrada la TF-28 entre la Casa Cuna y Miramar (15:30 a 16:00 aprox.), desde Chamberí se desviará por la TF-5, Puente de Taco y se incorpora al recorrido habitual. Desde las 16:00 a las 17:30, en la Piscina Municipal se desviará por la TF-5 y se incorpora en Chamberí para continuar con el recorrido habitual. A partir de las 17:30 horas se restablece todo el recorrido habitual.

Línea 936

Línea 936, de 11:30 a las 12:00 horas, cuando se corte el cruce de Taco, en la rotonda del Concorde se desviarán por Tíncer, Los Majuelos hasta el pabellón Santiago Martín, TF-5 y entrada por Rotonda de la Pepsi-Cola para incorporarse a TF-28 y continuar con su recorrido. Cuando la comitiva pase el cruce de Portada del Duque (12:00 aprox.) y hasta la finalización de actos en el Cruce de Taco (14:00 aprox.), desde esa rotonda gira hacia El Chorrillo para desviarse por Cruz de La Gallega, El Litre, Los Majuelos hasta el Pabellón Santiago Martín, TF-5 y entrada por Rotonda la Pepsi-Cola para incorporarse a la TF-28 y continuar.

Desde las 14:00 a las 16:00, al llegar al Puente de la Pepsi-Cola se desviará por la TF-5 y se incorporará a Chamberí en el Puente de la Casa Cuna. Desde las 16:00 a las 17:30, desde la Casa Cuna se incorporará a la TF-5, Reyes Católicos y San Sebastián, donde continuará con el recorrido habitual. De 17:30 a 19:30 horas, desde Alcalde García Ramos continuará por la República Argentina, Panamá, Manuel Hermoso Rojas, Alcalde José Emilio García Gómez, La Salle y San Sebastián, donde continuará con el recorrido habitual. A partir de las 19:30 se restablece todo el recorrido habitual.

Línea 937

Línea 937, en sentido Intercambiador, de 11:30 a las 14:00 horas, desde Los Andenes gira a la izquierda en Los Majuelos y continua hasta el Pabellón Santiago Martín, Puente de la Pepsi-Cola para incorporarse a la TF-28 y continuar con el recorrido habitual. Desde las 14:00 a las 17:30, al llegar al Puente de la Pepsi-Cola se desviará por la TF-5 y se incorporará a Reyes Católicos, donde continuará con el recorrido habitual. Desde las 17:30 y las 19:30, desde la TF-5 continuará por Manuel Hermoso Rojas, Alcalde José Emilio García Gómez, La Salle y San Sebastián donde continuará con su recorrido habitual, restableciéndolo a las 19:30 horas.

En sentido Tíncer, desde la 12:00 a 14:00, en Taco se desviarán por la calle de San Miguel de Chimisay, Los Majuelos y Los Andenes, donde continuará con el recorrido habitual y mientras permanezca cerrada la TF-28 entre la Casa Cuna y Miramar (15:30 a 16:00 aprox.) desde Chamberí se desviará por la TF-5, Puente de Taco y se incorpora al recorrido habitual.

Línea 939

Y para finalizar, la línea 939, en sentido Taco, desde las 11:30 horas y hasta la finalización de los actos en Taco (14:00 aprox.), desde la carretera de El Sobradillo, a la altura de la Rotonda de las Hespérides, se incorpora a la avda. de Las Hespérides, Rotonda del Muñeco de Nieve, Los Majuelos hasta el Pabellón Santiago Martín, TF-5 y entrada por Rotonda la Pepsi-Cola hasta la Azufrera. Y en sentido Llano del Moro, de 12:00 a 14:00 horas, en Taco se desviará por San Miguel de Chimisay, Los Majuelos y carretera de El Sobradillo donde continuará con el recorrido habitual.