El calor asfixia a Canarias con temperaturas de 41 grados

Las temperaturas continúan en ascenso en el archipiélago, que tendrán su punto álgido este fin de semana rozando los 44-45º grados

Durante la madrugada de este viernes en puntos como Tijarafe, en La Palma, o Agaete, en Gran Canaria, rozaron los 33ºC

Tanto es así que este viernes ha entrado en vigor la nueva declaración de alerta del nivel de riesgo naranja por altas temperaturas en Tenerife, que hasta ahora se encontraba en prealerta. Gran Canaria se mantiene también en alerta, mientras que Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera y El Hierro continúan en situación de prealerta.

Los termómetros en esta jornada se vuelven a situar por encima de los 40 grados en varias localidades. Durante esta madrugada en puntos como Tijarafe, en La Palma, o Agaete, en Gran Canaria, sufrieron hasta 33º C. Ayer las máximas se alcanzaron en los municipios grancanarios de Tasarte (41,2), Agüimes (41,1) y 40,6 en Las Tirajana (40,6), en Gran Canaria, islas que está soportando las temperaturas más altas en este episodio de calor.

La Aemet apunta a un episodio de calor de larga duración con temperaturas en Canarias que podrán alcanzar o superar los 39 grados en las medianías y cumbres de Tenerife y Gran Canaria. Además, se prevé que las mínimas tropicales se sitúen entre los 27 y 30 grados en muchas zonas, sin apenas descenso térmico nocturno, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El riesgo es especialmente alto en el este, sur y oeste de Tenerife, así como en las cumbres y vertientes sureste de Gran Canaria, donde las temperaturas más extremas se registrarán entre el sábado 9 y el lunes 11 de agosto, aunque el episodio podría prolongarse hasta el miércoles 13, según la Aemet.

El Gobierno de Canarias ha declarado la situación de alerta por altas temperaturas en Canarias. En la imagen, bañistas en la playa de Las Teresitas, en Santa Cruz de Tenerife. EFE/Alberto Valdés

Fin de semana de temperaturas extremas en las islas

Por delante queda un fin de semana e intenso calor. Las condiciones más extremas están previstas entre el sábado 9 y el lunes 11 de agosto, especialmente en el este, sur y oeste de Tenerife, así como en las cumbres y vertientes sureste de Gran Canaria. Sobre todo, el domingo donde los termómetros subirán de los 40 grados, e incluso, rozar los 44-45 grados por el sur de Gran Canaria e interior de Lanzarote y Fuerteventura.

Se trata de un episodio de calor que la Aemet no descarta que se prolongue hasta el miércoles 13.

Ante esa situación meteorológica, el Gobierno de canarias y los cabildos insulares recuerdan a la población que están declaradas las alertas máximas por riesgo de incendios forestales y por afecciones a la salud, sobre todo en personas mayores y niños, razones por la que piden a la población que extremen las precauciones, evitando la exposición prolongada al sol y bebiendo agua con frecuencia.

Los cielos estarán poco nubosos, con intervalos nubosos en franjas costeras del norte de las islas, y se prevén intervalos de nubosidad media y alta, especialmente sobre Tenerife en horas centrales.

El alisio soplará con intervalos de fuerte en vertientes noroeste y sureste, donde no se descartan rachas ocasionales muy fuertes de madrugada y durante la tarde, y se esperan brisas en las costas del suroeste de las islas montañosas, y viento flojo a moderado de componente este en cumbres.

Sexto día de ola de calor en la Península

Catorce comunidades autónomas (todas excepto Asturias, Comunidad Valenciana y Murcia) están hoy en alerta (avisos) por las altas temperaturas que se van a registrar durante el sexto día consecutivo de un episodio de ola de calor que se va a prolongar al menos hasta el próximo miércoles.

El aviso es además naranja (riesgo importante) en grandes áreas de las comunidades de Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Madrid, Navarra y Canarias, donde los termómetros volverán a rondar e incluso a superar los 40 grados.

Durante el fin de semana se espera que continúe la tendencia ligeramente ascendente de las temperaturas en áreas del suroeste y del valle del Ebro y que se mantengan con pocos cambios en el resto de la Península, salvo en el área Cantábrica donde bajarán el sábado y subirán el domingo. De esta forma, se espera que alcancen los 40-42 ºC en los valles del cuadrante suroeste y los 40 ºC en el valle del Ebro y depresiones del noreste.

Para el lunes y martes de la semana próxima es probable que las temperaturas sigan subiendo en el suroeste e interior del nordeste y que, por el contrario, comiencen descender por el norte, de forma que continuarán los valores anormalmente cálidos. Durante estos días se alcanzarán probablemente los 41-43 ºC en torno a las principales depresiones de los cuadrantes suroeste y nordeste peninsulares.

A partir del miércoles 13 la incertidumbre de la predicción es grande, el escenario más probable indica descensos, sobre todo en la mitad occidental peninsular, y que durante los días siguientes se intensificarían.