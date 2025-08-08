Los cabildos insulares de Gran Canaria, Tenerife, El Hierro, La Palma y La Gomera mantienen sus ojos puestos en sus cumbres y medianías tras la activación de la alerta por riesgo de incendios por el calor extremo que sufre el archipiélago

El Gobierno de Canarias activó el pasado miércoles la situación de alerta por riesgo de incendios forestales en las islas occidentales -Tenerife, El Hierro, La Palma y La Gomera- y Gran Canaria, en las zonas situadas a más de 400 metros de altitud. Ante el calor extremo que sufre Canarias, las citadas instituciones insulares han puesto en marcha sus respectivos planes de emergencias.

Canarias eleva la guardia ante los incendios forestales por el calor. Imagen Cabildo de Gran Canaria.

Los cabildos insulares de Gran Canaria, Tenerife, El Hierro, La Palma y La Gomera vigilan sus cumbres y medianías ante posibles incendios forestales después de la Dirección General de Emergencias activara el pasado miércoles la alerta por este riesgo en estas islas, en base a la predicción de calor extremo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y en aplicación del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Canarias (Infoca).

Ademá, el viceconsejero de Emergencias y Aguas del Gobierno de Canarias, Marcos Lorenzo, comparece este viernes al término de la reunión del Plan Especial de Protección Civil y Atención por Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Canarias (Infoca) para informar de las decisiones ante el aumento de las temperaturas máximas y del riesgo de incendio forestal previsto para los próximos días.

Emergencias explicó el martes que la previsión era de un episodio largo de calor que probablemente se intensificará este fin de semana, con una temperatura a cota baja y humedad relativa, de menos del 30%, a partir de unos 500 – 600 metros de altitud, con registros máximos que probablemente alcanzarán y superarán los 37°C y mínimas localmente altas de más de 25°C.

Más peligro de incendios en medianías y cumbres

Los últimos datos que ha ofrecido la Aemet pronostican calima, principalmente en medianías y zonas altas, y temperaturas máximas que están superando este viernes los 40 grados, en especial en Gran Canaria y Tenerife, unos registros que continuarán en ascenso durante el fin de semana en el archipiélago, que tendrán su punto álgido este fin de semana rozando los 44-45º C

En las medianías y zonas altas es donde hay más peligro de episodios de incendios, habrá que extremar la precaución. Aunque las prohibiciones dependen de cada corporación insular, lo cierto es que hay una serie de consejos comunes que la ciudadanía puede llevar a cabo para prevenir los incendios e evitar su propagación.

Los cabildos insulares recomiendan a la población no acceder ni permanecer en las zonas forestales, extremar las precauciones en todo el territorio insular con cualquier actividad que pueda generar incendios y tomar medidas de autoprotección frente a las altas temperaturas.