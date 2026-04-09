Los grancanarios visitan Almería, este sábado a las 16:00 horas, para medirse a Unicaja en el primer choque de cuartos de final

El Club Voleibol Guaguas Las Palmas ya emprende rumbo a los playoffs por el título. Se enfrentará al Unicaja Costa Almería, en los cuartos de final, este sábado a las 16:00 horas en el Moisés Ruiz. El entrenador del cuadro amarillo, Sergio Miguel Camarero, destacó que el bloque continúa en una línea ascendente tras el exigente calendario de las últimas semanas.

Camarero: “Llegamos en condiciones óptimas para pelear por el título” / CV Guaguas

Después del desgaste acumulado entre la Copa del Rey, la Champions League y la Superliga, el míster asegura que el objetivo prioritario ha sido “recuperar físicamente a la plantilla y afinar el estado de forma de todos los jugadores”.

En este sentido, el técnico se mostró optimista, asegurando que “el grupo llegará en plenas condiciones al inicio de los playoffs”. Camarero subrayó la importancia de disponer de todos los efectivos al máximo nivel para afrontar la fase decisiva.

Una eliminatoria complicada

“El grupo llegará en plenas condiciones”, afirmó el técnico. Sobre el rival, el entrenador amarillo no escondió la dificultad de la eliminatoria, ya que considera a Almería como “un equipo potente, consolidado entre los mejores de la competición y especialmente fuerte en su pista”.

Por ello, advierte de que el primer objetivo “será competir al máximo nivel a domicilio para tratar de encarrilar la serie antes de regresar al Gran Canaria Arena”.

No se descarta un tercer partido

El técnico insistió en la necesidad de afrontar la eliminatoria con ganas, “pero también con cautela”. Apostó por ir “partido a partido” en una serie en la que nadie regalará nada, valorando la posibilidad de cerrar el cruce en dos encuentros, aunque sin descartar un tercer partido si fuera necesario. En cualquier caso, dejó claro que el equipo está preparado para luchar cada punto.

Por último, Camarero remarcó la relevancia de conquistar la Superliga, no solo por el título en sí, sino por lo que implica a nivel deportivo. “Ganar la competición permitiría al Guaguas asegurar su presencia en la próxima edición de la Champions League, un objetivo prioritario para el club”.