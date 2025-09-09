El cambio de horario de verano a invierno de este 2025 será del sábado 25 al domingo 26 de octubre. Los relojes se atrasan una hora

En octubre volvemos a cambiar la hora del reloj. Despedimos el horario de verano y damos la bienvenida al horario de invierno. En la agenda ya está marcado, del sábado 25 al domingo 26 de octubre de 2025.

¿Cuándo empieza el horario de invierno?

La fecha para cambiar la hora será del sábado 25 de octubre al domingo 26 de octubre. Será de madrugada. Y una de las preguntas habituales en estas fechas es si se adelanta o se atrasa el reloj. En Canarias los relojes se atrasan, a las dos serán la una.

Esa noche dormiremos una hora más y a partir de entonces los días serán más cortos, amanece antes y también anochece antes.

¿Por qué se produce el cambio de hora?

Con el cambio de hora se intenta aprovechar la luz natural. En invierno amanece antes y también se pone el sol antes. Esta medida se repite cada año con la intención de ahorro energético.

En España el Real Decreto 2236/2002 , de 1 de marzo, regula los cambios de hora. En él se marca que la hora de verano empieza el último domingo de marzo y los relojes se adelantan una hora. Por su parte el horario de invierno siempre comenzará el último domingo de octubre y en este caso los relojes se atrasan sesenta minutos.

Cada vez que se produce el cambio de hora también surge el debate de si se debe mantener o eliminarlo. Las instituciones europeas desde 2018 debaten sobre esta medida pero aún no han llegado a un acuerdo y una decisión definitiva sobre si se mantendrá o eliminará el cambio de horario.

Estos cambios de horario de verano a invierno y viceversa se implantaron por primera vez durante la Primera Guerra Mundial para ahorrar energía. En los años 70 fueron muchos países en los que volvió a instaurarse la medida que aún no tiene fecha de fin.

Cambios en el sueño

El cambio de hora y también la disminución de luz natural puede, según los expertos, alterar temporalmente el sueño y el descanso, además de afectar en el estado de ánimo.